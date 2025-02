Max posa data d'estrena a l'esperada segona temporada de 'The last of us'

Cinc anys després dels esdeveniments de la primera temporada, Joel i Ellie es veuen arrossegats a un conflicte entre ells i a un món encara més perillós i imprevisible que el que van deixar enrere. Així és la segona temporada de 'The Last of us', que ja té data d'estrena a Max. La sèrie guanyadora d'un Emmy, que comptarà amb set episodis, s'estrenarà a la plataforma el pròxim 14 d'abril.

Basada en el videojoc de 2013 del mateix nom, 'The Last of us' segueix a Joel. És un contrabandista encarregat d'escortar a l'adolescent Ellie a través d'un Estats Units postapocalíptic. La segona temporada de la sèrie, que es diu que és la producció més gran en la història del Canadà, es va gravar entre febrer i maig de l'any passat a Vancouver, després que la producció es retardés per la vaga de guionistes de 2023.

D'aquesta manera, la segona temporada de 'The Last of us' fa un salt en el temps de diversos anys, presentant a Ellie a l'edat de 19 anys, que en la primera en tenia 14. La història segueix a Ellie, ara adulta, mentre persegueix a una estranya coneguda com Abby. La segueix a ella i a la seva facció a través del país fins als afores en ruïnes de Seattle.

| Max

Per tant, el repartiment de la segona temporada inclou a Pedro Pascal com Joel, Bella Ramsey com Ellie, Gabriel Luna com Tommy i Rutina Wesley com María. El nou repartiment anunciat inclou a Kaitlyn Dever com Abby, Isabela Merced com Dina, Young Mazino com Jesse, Ariela Barer com Mel, Tati Gabrielle com Nora, Spencer Lord com Owen, Danny Ramirez com Manny i Jeffrey Wright com Isaac. Catherine O'Hara també actua com a convidada.

'The Last of us', basada en l'aclamada franquícia de videojocs desenvolupada per Naughty Dog per a les consoles PlayStation, està escrita i produïda executivament per Craig Mazin i Neil Druckmann. La sèrie és una coproducció amb Sony Pictures Television i també compta amb la producció executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan i Evan Wells; amb la guionista i coproductora executiva Halley Gross. Productores: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint i Naughty Dog.