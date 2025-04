'Los Gipsy Kings' tornen a Cuatro amb les seves tres famílies més mítiques i novetats

Els clans més televisius tornen a Cuatro. Després d'un temps allunyats dels focus, 'Los Gipsy Kings' tornen amb una vuitena temporada que promet més emoció, humor i sorpreses que mai. Aquest dimecres 9 d'abril, a les 22:50h, les famílies Jiménez, Fernández Navarro i Maya tornen a obrir les portes del seu dia a dia.

En aquesta nova etapa, produïda juntament amb Beta Spain, les tres emblemàtiques sagues gitanes viuran moments de tota mena. S'enfrontaran a nous conflictes familiars, però també a aventures internacionals, passant per shows flamencs i projectes empresarials molt personals. Hi haurà moments per a una gran celebració familiar i fins i tot una expedició a Mèxic que canviarà moltes coses.

El caràcter espontani, els embolics i la forma tan particular d'entendrela vida de Dani, la Rebe, Salvadora, Joaquín, Susi, Fali, Juan Andrés i companyia, tornen a ser l'ànima del programa. A tot això s'hi suma una capçalera actualitzada, la inoblidable veu de Teté Delgado com a narradora. També una sintonia renovada que marca l'inici d'una nova etapa.

| Mediaset

Les famílies de 'Los Gipsy Kings'

Els Jiménez continuen instal·lats a Sevilla, però no tot és alegria. Susi i Iván, el jove matrimoni, travessen una crisi que amenaça amb separar-los. La convivència amb els sogres no ajuda, i mentre Iván busca escapar de la pressió, Susi comença a sentir-se desconnectada.

Per reconnectar la família, Daniel prendrà les regnes i organitzarà un viatge a Mèxic que podria ser la solució... o el principi de més embolics. A més, Iván i el seu cosí José s'embarquen en l'aventura d'emprendre amb el seu propi negoci d'hamburgueses.

A Mallorca, Joaquín Fernández Navarro sent que ha arribat l'hora de passar el testimoni, però triar el seu hereu no serà tasca fàcil. Els seus fills es veuran embolicats en una divertida (i una mica caòtica) competició per demostrar qui mereix liderar el llegat familiar. Mentrestant, Fali continua sense trobar el seu rumb, i la seva dona Mari ha perdut la paciència i el fa fora de casa fins que es centri.

| Mediaset

A Granada, la matriarca Salvadora s'enfronta a una situació que no esperava: el seu fill Juan Andrés vol deixar la cova familiar per perseguir el seu somni a Madrid com a artista flamenc. Acompanyat de Jonathan i Isa, el trio es llançarà a la capital buscant èxit, turisme i llibertat... fins que Salvadora irromp inesperadament per posar ordre. A més, la néta Reyes acaba de ser mare i, com mana la tradició, caldrà celebrar-ho per tot el que val amb una festa gitana.