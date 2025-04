Joaquín Prat assenyala una injustícia amb Makoke després del seu accident a 'Supervivientes'

La participació de Makoke a 'Supervivientes' penja d'un fil després de la forta caiguda que va patir durant la prova de recompensa en l'última gala. Actualment, la concursant es troba en un hospital d'Hondures, on està sent sotmesa a diverses proves mèdiques per avaluar l'abast de la seva lesió i determinar si podrà continuar en la competició.

"No sabem si podrà continuar en el concurs", va afirmar Carlos Sobera, reflectint la preocupació pel seu estat de salut. De fet, 'Supervivientes' ha avançat que en les pròximes hores es coneixerà el part mèdic que revelarà el seu futur en el concurs. Una sortida, de produir-se, que tancarà el seu pas per 'Supervivientes' després de molts anys demanant participar.

A 'Vamos a ver', presentat per Joaquín Prat, s'ha abordat la incertesa que envolta el seu futur a 'Supervivientes'. Davant la possibilitat que Makoke hagi d'abandonar el reality per prescripció mèdica, els col·laboradors han coincidit que aquesta situació podria beneficiar-la. "És el millor que li pot passar i li oferiria una sortida digna davant el que és gairebé una segura expulsió", va opinar Alessandro Lequio.

| Mediaset

Joaquín Prat va recolzar la seva postura: "Jo penso el mateix, que no li ve malament". A més, el col·laborador va afegir: "Ser repatriat per motius mèdics és veritat que és una sortida per la porta del darrere. Però per als que són famosos és una sortida honrosa".

Més enllà del debat sobre la seva continuïtat, Joaquín Prat ha volgut qüestionar el tracte que està rebent Makoke a 'Supervivientes'. "Per què Makoke està tan assenyalada si no hem vist res dolent? Anita roba cocos, Gala roba l'encenedor... Per què està tan assenyalada Makoke si no hem vist que hagi fet res ressenyable ni dolent contra les normes?", es va preguntar, posant sobre la taula el possible linxament mediàtic al qual està sent sotmesa.

En audiències, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' va liderar amb pujada en la seva tercera setmana a Telecinco amb un fantàstic 18,5% de share i 1.307.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que va marcar un bon 11,1% i 1.549.000 en el seu express, va pujar a un 22,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys.