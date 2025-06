Jesús Cintora es burla d'Iker Jiménez a 'Malas lenguas' després de qüestionar la seva feina

Sembla que s'ha obert una guerra entre Jesús Cintora i Iker Jiménez. La setmana passada, el presentador de Cuatro va qüestionar la feina de Cintora a 'Malas lenguas', després que el programa abordés la suposada bomba lapa a Pedro Sánchez, una informació que va resultar ser un bulo. El periodista va criticar que l'espai se'n fes ressò i va llançar un dard: Hi ha programes que alguns paguem entre tots, contra els bulos, i van amb aquest bulo. Però no és un bulo qualsevol.

Fins ara, Jesús Cintora no ha respost a la greu acusació de difondre bulos, tot i haver estat preguntat en diverses entrevistes. Tanmateix, encara que manté el silenci sobre l'assumpte, s'ha expressat de manera indirecta, igual que va fer Iker Jiménez, sense esmentar noms ni oferir detalls, sinó llançant una clara insinuació.

Per això, el conductor del magazín ha respost a les crítiques, tot i que ho ha fet de manera irònica. Tot va passar durant el tram a La 2, mentre debatien sobre el cas de Santos Cerdán. Després de la publicació de l'últim informe de la UCO, el polític s'ha convertit en un altre dels implicats en la trama Koldo. En els darrers dies, han sortit uns àudios que l'involucrarien, però el mateix protagonista nega que la veu que hi apareix sigui la seva.

| RTVE

Amb aquesta declaració, els tertulians de 'Malas lenguas' van criticar el polític per afirmar que no es reconeix en els àudios que han sortit a la llum en el marc de la investigació per la seva presumpta implicació en la trama i el presentador no es va quedar enrere amb el que va expressar.

Va ser en aquest moment quan Jesús Cintora es va recordar del seu company de professió i va utilitzar el sarcasme: "Doncs potser cal portar-lo al programa dels ovnis. Potser el programa dels ovnis ho resol... allà amb Aldama", va afegir en referència al programa 'Cuarto milenio'

En audiències, el programa de Jesús Cintora a La 1 i La 2, 'Malas Lenguas', es manté a la sobretaula del primer canal amb un 7,9% i 673.000. Mentre que a La 2 signa un magnífic 5,2% i 380.000 espectadors.