Iker Jiménez carrega contra Jesús Cintora i qüestiona la seva feina a 'Males llengües'

Iker Jiménez no es talla gens quan dona la seva opinió sobre un tema. El periodista compta amb un espai al final del seu programa en què reflexiona sobre el tema principal del programa, comparteix històries personals o llegeix missatges dels seus espectadors. Aquesta vegada, va reflexionar sobre el periodisme i la guerra oberta que s'està produint entre professionals. En concret, sobre com s'ha tractat la informació de la suposada bomba lapa a Pedro Sánchez que va acabar sent un bulo.

''Ara mateix hi ha una guerra oberta entre periodistes, hi ha guerres en altres parts del món i conflictes que són molt més greus. Hi ha gent innocent morint i això és molt més greu'', va començar explicant. Però el periodisme compta amb una responsabilitat molt important i és que l'opinió pública dels ciutadans es forma a través del que passa entre periodistes.

"El periodista jo crec que, sigui qui sigui qui estigui al poder, han de contar el que incomoda i el que no se sap. Moltes vegades em diuen 'tu li dones molta canya al Govern', quan governin els altres ja veurem. Qualsevol injustícia la direm perquè és la nostra obligació o el que ens assabentem'', va afegir com a pas a la reflexió sobre el bulo de la setmana passada davant el suposat atemptat a Pedro Sánchez.

| Mediaset

''Es manipula una conversa per dir que algú somiava amb posar una bomba lapa al president del Govern. Això és una bomba de rellotgeria. És un bulo perquè sí?Com és que un munt de gent del periodisme i la política entra de cop sense revisar el que tenien allà de seguida? No és un error, és molt estrany. On queda el periodisme?''.

Va ser en aquest moment quan es va referir al programa de Jesús Cintora a La 1, 'Malas lenguas', el qual s'havia fet ressò d'aquest bulo, però sense donar noms ni responsables. " Hi ha programes que alguns paguem tots, contra els bulos, i van amb aquest bulo. Però no és un bulo qualsevol".

''No és un bulo qualsevol, és un bulo que et pot generar una revolta perquè és el president del Govern. Entendria que gent molt afí al president del Govern digués 's'ha acabat, muntem un embolic'. Perquè una cosa és que hi hagi gent conservadora, progressista, d'esquerres, de dretes, ningú vol que hi hagi un atemptat contra ningú'', va expressar Iker Jiménez.