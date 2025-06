Iker Jiménez commociona amb la mort del fill d'uns membres de 'Cuarto Milenio'

L'emissió de 'Cuarto Milenio' d'aquest diumenge, 15 de juny, va concloure amb un dels moments més tristos que es recorden en la seva història. Iker Jiménez, visiblement afectat, va compartir amb l'audiència la desgarradora notícia de la mort del fill de dos membres fonamentals de l'equip tècnic. El petit, de només tres anys, feia un temps que s'enfrontava a una malaltia greu.

"Avui ha estat un programa força dur. Ens rep la nostra companya Maica i, amb tota la bona intenció, ens dona una notícia que mai es vol donar. Ni tan sols és notícia. És sobre uns companys, Patri i Marcos, que són del ranci abolengo de la tècnica. Sense ells, 'Cuarto Milenio' mai arribaria a casa vostra", va començar dient, al·ludint al profund vincle humà i professional que uneix l'equip.

D'aquesta manera, Iker Jiménez va reflexionar: "Que enmig de la voràgine del món, donem importància al fet que Elon Musk es baralli amb Trump, que diguin de mi no sé què, que què dolents són els d'aquest diari... I passen coses a la vida realment irreproduïbles. Per això, hem fet de tripes cor i els enviem una abraçada. No sé gaire bé què dir".

| Mediaset

Amb la veu trencada, Iker Jiménez va admetre l'impacte emocional que suposa donar una notícia com aquesta: "Hi ha notícies que mai hauríem volgut donar i se'm fa molt dur explicar-vos tot això". També va voler enviar un missatge d'ànim a qui s'enfronta a malalties i batalles silencioses: "Hi ha gent lluitant per la vida en aquests instants i estic segur que en sortiran triomfants. Altres, no".

En un dels moments més commovedors del seu missatge, el periodista de 'Cuarto Milenio' va compartir una reflexió existencial, deixant entreveure el desconcert que provoca la mort d'un infant. "Quan són infants molt petits, un pensa en l'univers, en el cosmos... En si hi haurà alguna divinitat", explicava.

Fins i tot en el dolor, Iker Jiménez va voler subratllar la fortalesa dels pares del petit: "Són gent forta i animosa, que tenen a més més família. Estic segur que se'n sortiran".

| Mediaset

"Ja era un calvari molt gran del qual tot aquest equip era conscient i en què no volia ni molestar ni ficar-s'hi", afegia. En aquesta línia, va deixar una reflexió a 'Cuarto Milenio': "Què se'n pot extreure? Per molt que passin coses, o tinguin embolics i problemes, hi ha altres circumstàncies molt dures i que la gent supera, si és que es poden superar".

Per tancar, Iker Jiménez va llançar un missatge, una mena de súplica contra la trivialitat que sol ocupar el dia a dia: "No perdeu el temps en excessives ximpleries i en amargar-vos la sang excessivament. La vida és força important i cal viure-la en la dimensió que cadascú pugui".