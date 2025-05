Jesús Cintora condemna en directe una agressió a un equip de 'Malas lenguas'

El programa de Jesús Cintora, 'Malas Lenguas', segueix fent-se un lloc a La 2. Tot i que en la seva segona i tercera setmana semblava que baixava en audiències, l'espai ha anat recuperant-se i sumant espectadors.

Durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges i utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta recerca d'arguments contra els rumors i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

En el programa d'ahir, es va cobrir la manifestació celebrada aquest dissabte a la Plaça de Colón, convocada per la Plataforma per l'Espanya Constitucional i recolzada per PP i Vox. L'objectiu era exigir la dimissió del president del Govern, Pedro Sánchez, i la convocatòria immediata d'eleccions generals. Durant l'esdeveniment, alguns assistents van acabar perseguint, assetjant i fins i tot agredint l'equip del programa desplaçat per informar des del lloc.

| RTVE

Després d'emetre la peça del que va succeir en què es veia com manifestants cridaven "manipulació", demanaven que no gravessin i insultaven, Jesús Cintora va procedir a qualificar el que va patir l'equip de 'Malas lenguas'. "Inacceptable", va ser la primera paraula que va expressar el presentador per acabar denunciant que l'equip va ser empenyat i insultat durant la cobertura. Els tertulians es van unir en la condemna del que va succeir, alertant sobre com la creixent polarització política està derivant en que sectors de la dreta assenyalin periodistes i mitjans com a objectiu.

El mateix reporter, Jesús Poveda, es va asseure a la taula de 'Malas lenguas' per denunciar l'agressió al seu company. El comunicador va relatar que van agredir el seu company amb el pal d'una bandera d'Espanya. "Li van donar a la cara i van posar un paraigua davant de la càmera". El periodista va explicar que volien "impedir que cobríssim aquesta manifestació i poguéssim fer la nostra feina. Un signe antidemocràtic perquè la premsa ha de fer la seva feina".

A més, el programa ha exposat la denúncia pública que l'Associació de la Premsa de Madrid ha emès mitjançant un comunicat. En aquest, l'APM demana a les autoritats que prenguin les mesures necessàries per donar una major protecció a aquests professionals.