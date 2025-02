La inesperada proposta que fa Julen Katzy i dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, sorprèn amb una proposta a Bàrbara. Aquest dimecres 19 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Irene, preocupada per Bàrbara, va demanar a Leonardo que no li oferís falses esperances. A més, Leonardo va parlar amb Bàrbara i, encara que no li va dir que l'estimava, li va fer entendre que gaudia molt de la seva companyia. A més, Adriana va informar Pedrito que tornés a viure a la Casa Gran i al nen li va costar assimilar-ho. Bàrbara va demanar consell a Sol, que li va advertir del perill d'entrar en una relació en què una de les parts sent més.

Adriana va rebre una carta de don Federico, secretari del seu pare, que informava que els Gálvez de Aguirre estaven investigant les possessions d'Evaristo. Irene va advertir Luisa dels perills de continuar la relació amb el seu germà. Adriana es va instal·lar a la Casa Gran.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el duc reacciona airat contra Alejo per la seva imprudència i tem com utilitzi Mercedes aquesta informació. Adriana fa ús de la seva posició de poder per protegir Luisa davant Victoria. Paral·lelament, Matilde intercedeix amb la seva sogra perquè el nadó Evaristo pugui quedar-se a la casa. Victoria pressiona Atanasio perquè Luisa pugui reincorporar-se a la feina.

Al seu torn, Leonardo, personatge de Julen Katzy, sorprèn amb una proposta a Bàrbara, però ella la rebutja per decòrum. Provoca la ira de Bàrbara quan el sorprèn fent la mateixa proposta a una donzella. I Luisa s'obre a Alejo sobre la visita d'Irene. Atanasio es mostra fred amb Matilde i, després d'aclarir la seva situació, tornen a cedir a la passió.