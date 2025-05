Isabel Pantoja anuncia una macrodemanda i assenyala Kiko Matamoros i Laura Fa

Isabel Pantoja ha pres la via judicial contra diversos periodistes, tertulians, presentadors i mitjans de comunicació. La cantant reclama una indemnització que supera "els cinc milions d'euros", segons va informar Silvia Taulés aquest divendres a 'La Familia de la Tele'.

Entre els afectats per aquesta macrodemanda hi ha Kiko Matamoros i Laura Fa, que ara col·laboren a 'La Familia de la Tele' a la 1. En el cas de Kiko Matamoros, la demanda es basa en una paròdia realitzada a 'Ni que fuéramos' a Ten, en la qual imitaven l'artista i Kiko Rivera quan era un nadó. Per la seva banda, Laura Fa haurà de respondre per unes declaracions d 'Espejo Público' a Antena 3, on va afirmar que l'artista "anava a cancel·lar uns concerts pel seu estat de salut".

D'aquesta manera, Silvia Taulés va explicar que Isabel Pantoja ha decidit recórrer a la justícia per "reparar el dany que se li ha fet" després de les múltiples informacions i filtracions. Segons la cantant, aquestes li han ocasionat "moltes pèrdues econòmiques". A més, la col·laboradora de 'La Familia de la Tele' va advertir que "la demanda és ampliable i qualsevol persona en qualsevol moment pot ser inclosa en ella".

| Europa Press

A més, la demanda també arriba a persones que van estar vinculades personalment amb Isabel Pantoja en el passat. Per exemple, Dulce, la mainadera d'Isa Pantoja a Cantora, que fa mesos a 'De Viernes' va declarar que la cantant suposadament "va intentar clavar-li unes tisores a l'estómac".

Així mateix, Mariló de la Rubia i l'hospital de Còrdova estan inclosos en la demanda per un presumpte delicte de "revelació de secrets". I és que l'historial mèdic de Pantoja, que s'hauria filtrat des d'aquest centre sanitari, va ser l'origen de moltes de les informacions perjudicials per a la cantant.

Per ara, es desconeix el llistat complet de persones, programes i empreses demandades. Tampoc se saben detalls sobre les quantitats que se'ls reclamen, així com els càrrecs específics que se'ls imputen. No obstant això, tot apunta que en els pròxims dies seguirà sent un dels temes tractats als platós de televisió.