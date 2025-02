Isabel Gemio no pot reprimir les llàgrimes després de rebre un missatge a 'Mañaneros'

Isabel Gemio ha protagonitzat un moment emotiu al programa 'Mañaneros', on va acudir per parlar sobre la tasca que realitza amb la seva fundació. Des de fa 17 anys es dedica a la recaptació de fons per a la investigació de malalties rares. La seva implicació en aquesta causa té un motiu molt personal: el seu fill Gustavo pateix una distròfia muscular que el fa dependent.

Durant l'entrevista amb Adela González, la periodista va confessar com de difícil va ser acceptar la malaltia en els primers anys. "En els primers anys que no era capaç d'acceptar la malaltia, la meva ment era tan fosca", va compartir, alhora que va lamentar la falta d'inclusió en la societat. "El món no està preparat per a persones amb discapacitat", va expressar Isabel Gemio.

A més, li tenien preparada una sorpresa molt especial. El seu fill Diego, el menor, li va enviar un missatge d'afecte a través dels micròfons de 'Mañaneros', que va aconseguir commoure-la profundament. "El cor el tenim ple Gustavo i jo gràcies a tu i per tota la teva tasca i carrera, ets enorme", expressava.

| RTVE

Davant aquestes paraules, Isabel Gemio no va poder contenir l'emoció: "Això no... Perdoneu-me. No m'agrada i a més a ells no els agrada que jo vagi plorant pels platós eh. És que a mi no m'agrada, però estic en un moment de la meva vida tan sensible", va reaccionar visiblement afectada.

Adela González va voler saber si el seu fill li expressava aquestes coses també en privat: "Sí, m'ha escrit cartes de plorar pel meu aniversari i em felicita el dia del pare i de la mare. Però jo el dia del pare li dic: 'bastant tinc amb ser mare'. Jo amb el pare aquí no vull entrar", va respondre Isabel Gemio, fent referència a la seva exparella, qui els va abandonar.

En aquest punt, Adela González a 'Mañaneros' li va preguntar directament: "I el pare on és?". Al que Isabel va respondre amb naturalitat: "Ah, no sé, suposo que a Cuba, que s'està molt bé a Cuba per cert. Ja m'agradaria a mi".

Isabel Gemio va explicar que sempre ha sentit la necessitat d'una figura paterna per als seus fills. "Sola tampoc, m'hauria agradat una figura paterna que és important per als fills sobretot quan són petits... però clar aquí no vull entrar perquè no vull rèpliques", va afirmar, deixant clar que no desitjava aprofundir més en el tema.

"Els meus fills haurien estat més feliços i no haurien patit tant com han patit si hagués estat. Per ser pare has d'estar i em sap greu pels meus fills que m'hagi equivocat tant (per la persona de la qual es va enamorar)", va reconèixer en directe a 'Mañaneros'. Malgrat el dolor, va assegurar no guardar rancor. "Però no tinc rancor, jo assumeixo el meu passat, no me'n penedeixo, cal assumir la vida".