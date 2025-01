'Mañaneros' sorprèn amb un fitxatge estrella que donarà molt a parlar a La 1

'Mañaneros', conduït per Adela González a TVE, continua reforçant la seva aposta per als matins de La 1, buscant consolidar la seva posició davant de competidors com 'Vamos a ver'. Aquest dimarts, 14 de gener, el magazín va donar un cop d'efecte en anunciar un fitxatge estrella: Alba Carrillo s'incorpora a l'equip com a col·laboradora. S'uneix a l'equip format per Lydia Lozano, Alberto Guzmán, María Eugenia Yagüe o Valeria Vegas.

Alba Carrillo va fer una entrada triomfal al plató de 'Mañaneros' muntada en una moto, generant gran expectació. Adela González la va presentar amb entusiasme: "Una dona que té molts quilòmetres en televisió i que no frena davant les corbes". En baixar del vehicle, Alba Carrillo va expressar la seva emoció: "Estic molt contenta i feliç d'estar amb vosaltres. Soc molt fan".

Adela González va aprofitar l'ocasió per preguntar-li què significa aquest nou repte professional. D'aquesta manera, Alba Carrillo va respondre amb sinceritat: "És aire nou i renovat i amb tu estic especialment contenta, em fa molta il·lusió. Estic molt contenta en aquesta cadena". La model i tertuliana va prometre donar el millor de si mateixa en aquesta nova etapa, assegurant que no defraudarà.

| RTVE

El programa, que la va batejar com el "terratremol Carrillo", va rebre la seva nova col·laboradora amb una càlida benvinguda per part de tot l'equip. En aquesta primera emissió, Alba Carrillo va demostrar la seva desimboltura i carisma, guanyant-se el suport del públic i els seus companys.

Amb aquesta incorporació, 'Mañaneros' busca sumar frescor i dinamisme a la seva proposta, reforçant el seu atractiu a la graella matinal de La 1. Alba Carrillo, que també forma part de 'D Corazón' juntament amb Jordi González i Anne Igartiburu, assumeix aquest nou desafiament professional amb entusiasme. De fet, l'any passat també va participar a 'Bake Off: Famosos al horno', que ara mateix ha tornat amb una nova temporada.

En audiències, aquest dilluns, 'Mañaneros' va signar un 9% de share i va congregar una mitjana de 284.000 espectadors. Més de 1,7 milions d'espectadors únics van passar pel matí de La 1. A més, 'Mañaneros' va registrar un 10,9% en les seves dues primeres hores d'emissió.