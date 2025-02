Els creadors de 'La Promesa' anuncien una altra sèrie d'època: 'Manual per a senyoretes'

La productora de 'La Promesa', Bambú Producciones, es prepara per a l'estrena d'una nova sèrie d'època a Netflix. La plataforma ha desvelat la data d'estrena i les primeres imatges de 'Manual para señoritas'. Es tracta d'una comèdia romàntica d'època que comptarà amb vuit episodis que s'estrenaran a nivell global a Netflix el 28 de març.

'Manual para señoritas' es trasllada al Madrid de 1880, on Elena Bianda és la dama de companyia més sol·licitada de tota la ciutat. Malgrat la seva joventut, ja són més de 20 les dames que sota la seva tutela han tingut un festeig i cortesia decents. El seu èxit radica en ser rígida en moralitat amb les seves famílies i sensible a les preocupacions de les dames.

Un complicat equilibri que l'Elena maneja a la perfecció. Ha nascut per a això: veure-les passar amb èxit per l'altar és, senzillament, tota la seva vida. Tot això canvia quan arriba a casa dels Mencía i ha de fer-se càrrec de tres germanes.

'Manual para señoritas' està protagonitzada per Nadia de Santiago ('Las chicas del cable', 'El tiempo que te doy'), Álvaro Mel ('Un cuento perfecto', 'La Fortuna'), Isa Montalbán ('HollyBlood') i Zoe Bonafonte ('El 47', 'El secreto del orfebre'). Completen el repartiment de la sèrie Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero o Gracia Olayo, entre molts altres.

D'aquesta manera, la sèrie està creada per Gema R. Neira ('El caso Asunta', 'Las chicas del cable') i María José Rustarazo ('Velvet', 'Nacho'). 'Manual para señoritas' compta amb Gema R. Neira com a productora executiva i Ramón Campos com a productor. Ha estat dirigida per Carlos Sedes i Carla Pinto, i escrita per Gema R. Neira, María José Rustarazo, Salvador S. Serrano, Sara Alquezar i Ricardo Jornet.