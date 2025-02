Els problemes de salut de María Castro ('La Promesa') que l'han portat a l'hospital

María Castro ha viscut recentment un contratemps de salut que la va portar a acudir d'urgència a l'hospital. L'actriu, coneguda pel seu paper de Pía a l'exitosa 'La Promesa' de La 1, va patir una gastroenteritis aguda que va derivar en una deshidratació severa a causa d'un virus estomacal. A través de les seves xarxes socials, María Castro va compartir la seva experiència i va llançar un advertiment als seus seguidors sobre la importància d'una correcta hidratació.

"Això és un recordatori per als que estigueu amb virus d'estómac. Molta cura amb no beure i no recuperar els líquids que elimineu", va escriure l'actriu de 'La Promesa' a les seves històries d'Instagram. Va explicar que, encara que a casa li insistien que begués líquids, va optar per descansar, cosa que va empitjorar el seu estat. "Perquè per això vaig acabar a Urgències ahir, de la gastroenteritis aguda i també per la deshidratació severa", explicava.

María Castro va relatar com el seu cos va reaccionar davant la manca d'hidratació: "A casa em deien que begués i altres, però estava tan esgotada que vaig prioritzar dormir, que també és sanador. Amb tot això, el cos es va desequilibrar, estava amb rampes i amb marejos. Tenia la boca seca com si fos un ocell abandonat, per més que begués".

| María Castro

Durant el seu pas per urgències, els metges li van administrar sèrum per ajudar-la a recuperar-se, tenint en compte que tot havia de ser compatible amb la lactància. "Em van posar sèrum, tot el que era compatible amb la lactància per reviure'm una mica i ja vaig passar la nit a casa. Molta cura amb els virus estomacals. Un petó i gràcies a tots pels missatges de suport", va expressar l'actriu en el seu missatge d'agraïment.

Afortunadament, després d'aquest episodi, María Castro ha pogut reincorporar-se a les gravacions de 'La Promesa'. Des del seu camerino, l'actriu va mostrar la seva evolució: "Ja de tornada a la feina, de retorn a les tasques. Mireu com m'he quedat, constreta cap a dins. Resseca de la pròpia deshidratació. Tinc la pell, els llavis igual. Així que bevent molt i prenent molt sèrum i poder seguir amb el ritme i amb tot alhora. M'he inflat a sèrum oral. Per a quan un que sàpiga bé?"