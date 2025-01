Un jutjat investiga uns possibles maltractaments a Alma, la filla d'Anabel Pantoja

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciat una investigació sobre les lesions sofertes per Alma, la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. La menor va estar ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas durant 18 dies, en un estat que va generar gran preocupació entre els metges, encara que finalment va rebre l'alta el passat dilluns. Una notícia de la qual es van fer ressò tots els mitjans durant setmanes, també a causa del caràcter mediàtic per la presència de tota la família.

D'aquesta manera, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha informat mitjançant un comunicat que les diligències es van obrir el 21 de gener. Tot va ocórrer després de la recepció d'un informe mèdic que alertava sobre la possible existència de lesions infligides pels seus progenitors o per un tercer.

Davant aquesta situació, Anabel Pantoja i David Rodríguez van ser citats per declarar sobre un presumpte delicte de lesions imprudents. La seva compareixença va tenir lloc el passat dilluns a la Ciutat de la Justícia de Las Palmas, en qualitat d'investigats per maltractaments i assistits per un advocat, segons va avançar el diari Canarias 7.

| Instagram, @anabelpantoja00

Tots dos han negat haver causat dany a la seva filla. No obstant això, l'informe de l'Hospital Materno Infantil ha estat recolzat per un segon dictamen elaborat per un forense de l'Institut de Medicina Legal de Las Palmas. Aquest reforça la hipòtesi que les lesions a la nena podrien haver estat provocades.

"La intervenció de la Justícia està motivada per la remissió del centre mèdic al jutjat de guàrdia d'un part de lesions sobre l'estat de la menor, datat a 17 de gener. El contingut d'aquest informe va ser ratificat per un peritatge mèdic forense", ha assegurat el Tribunal Superior de Justícia de Canàries en un comunicat.

Atès que Anabel Pantoja i la seva parella resideixen a Arguineguín, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas ha decidit inhibir-se en favor del partit judicial de San Bartolomé de Tirajana. Aquest serà l'òrgan encarregat de determinar si Alma ha estat víctima de maltractaments.