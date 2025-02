Fernando Tejero revela el motiu darrere de la seva sortida de 'La que se avecina'

Fernando Tejero ha anunciat que deixa definitivament 'La que se avecina', la popular sèrie de Telecinco que és un èxit rotund a la televisió espanyola. L'actor, que interpreta a "Fermín Trujillo", és un dels personatges més estimats pels fans.

Així, diu adeu a una bonica etapa en la qual ha provocat rialles a milers d'espectadors. Ho ha fet en una entrevista a la cadena autonòmica La 8 Mediterrània. "És la primera vegada que ho diré, però jo ja no segueixo a 'La que se avecina'". Confirmant que aquesta exclusiva "la pensava donar a 'La Revuelta' o 'El Hormiguero' o on em preguntessin".

L'intèrpret ha explicat que la seva decisió respon a nous reptes professionals: "Crec que la vida són etapes i jo sento que ja, del personatge de Fermín, està tot explicat. Estic en un altre vaixell ara. Vull fer altres coses".

| Mediaset

"Sóc un actor que si em passo molt de temps fent el mateix, em sento una mica funcionari, amb tot el respecte als funcionaris", ha continuat Tejero, assenyalant que va triar la professió actoral "per viure contínuament altres vides".

Ahir l'actor va visitar el programa de 'El Hormiguero' i Pablo Motos li va preguntar per la recent notícia. I és que encara que la seva sortida sorprèn els seguidors, Fernando Tejero va destacar l'afecte i agraïment que sent cap a la sèrie i els seus companys, amb qui va compartir més d'una dècada de gravacions: "Agrairé eternament als Caballero d'haver estat allà. Aquest personatge m'ha donat moltes alegries, però sento que ja està".

L'actor es troba ara en nous projectes. El més recent és el que ha anat a promocionar al programa d'Antena 3. Una obra de teatre titulada 'Camino al zoo' que arriba aquest 12 de febrer al Teatre Bellas Artes de Madrid. També, segueix immers en la segona temporada de 'Los Farad' de Maríano Barroso.

Els comiats mai van ser fàcils, però podrem seguir gaudint de Fernando Tejero encara que no sigui en la pell de Fermín Trujillo: "He escrit un curt que dirigiré i ara vull escriure un llarg també", ha anunciat. I no només això, l'ja expersonatge de 'La que se avecina' ha anunciat que vol formar una companyia de teatre.