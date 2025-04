La confessió de Julen Katzy que dona un gir de 180º al seu futur a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, s'obre com mai amb Adriana. Aquest dilluns 7 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo va tornar per sorpresa buscant Bàrbara. El seu desig era retrobar-se amb ella, confiant que el va rebre amb els braços oberts, disposada a reprendre el que van deixar pendent. No obstant això, Bàrbara no va voler saber res d'ell després de l'abandonament: si volia recuperar-la hauria de demostrar amb fets els seus sentiments.

A més, el noble va tornar portant una carta que posa el duc entre l'espasa i la paret. Bernardo va trobar finalment Felip. No obstant això, el va rebre apuntant-lo amb una arma, deixant clar que no confiava en ell ni en les seves paraules.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Matilde i Isabel paren una trampa a Raimunda. No obstant això, Matilde comença a intuir que l'aversió del suposat metge té un rerefons més personal del que sembla. Mentrestant, Felip revela a Bernardo el secret més fosc del duc i Victoria.

José Luis pren una decisió sobre el futur de Leonardo que podria acabar amb els plans de Rafael per a la finca. Així li ho fa saber el jove al seu pare, cansat de la seva deixadesa i la de Julio. A més, Leonardo, personatge de Julen Katzy, s'obre amb Adriana: li confessa que no pot casar-se amb algú a qui no estima, per la qual cosa s'alien per reconquerir Bàrbara.