Belén Esteban es cola en directe a 'Mañaneros' i reclama un deute a David Broncano

Belén Esteban ha complert la seva aposta a David Broncano després del resultat d'audiència de les Campanades 2024-2025. A 'La Revuelta', la col·laboradora va predir que el còmic i Lalachus superarien a Cristina Pedroche, cosa que finalment va ocórrer.La 1 va liderar les audiències amb un 31,2% i 4,8 milions d'espectadors, mentre que Antena 3 va assolir un 28,1% amb 4,3 milions.

En la seva visita a 'La Revuelta', Belén Esteban va llançar un repte a David Broncano. "Si guanyeu, em teniu un programa sencer aquí fent el que jo vulgui fer, m'has d'aguantar tot el programa el que jo vulgui fer", va dir la col·laboradora en directe. L'humorista va acceptar l'aposta, i ara l'haurà de complir.

D'aquesta manera, aquest dijous 2 de gener, després de conèixer les audiències, Belén Esteban va parlar a 'Mañaneros' sobre la seva victòria, expressant la seva satisfacció pel gran resultat de La 1. "He guanyat l'aposta i estic súper contenta, súper contenta, perquè jo sabia que Broncano i Lalachus feien un molt bon tàndem i això li agrada molt a la gent. A mi m'agrada molt la televisió, treballo en ella, però m'agrada com a espectadora i sabia que guanyaven. Ho tenia claríssim i molta gent em deia que quedarien bé però que no guanyarien", va comentar.

| TVE

A més, Belén Esteban no va dubtar a desafiar David Broncano després de la victòria: "Jo vaig dir que, si perdia, anava a cuinar per a tot el públic, però com que no he perdut, no cuinaré. Jo només diré: 'Broncano, tremola; Broncano, tremola'. Prepara't. A més, he d'estar tot el programa i ell portarà els seus convidats i jo estaré allà", va advertir, deixant clar que la visita promet sorpreses.

Belén Esteban també va destacar que comptarà amb un equip de suport molt creatiu. "Tinc gent molt enginyosa, un equip que em recolza com Òscar Cornejo, Adrián Madrid o Miquel Ramells, i tenen molt bones idees", deia. La col·laboradora va deixar clar que es pot esperar una dosi de diversió: "La que es muntarà quan vagi Belén Esteban a 'La Revuelta'", va bromejar Adela González.

Finalment, Belén Esteban va revelar que ja ha parlat amb Lalachus, però no amb David Broncano, a qui li va deixar un missatge en to de broma. "Crec que no s'ha posat en contacte amb mi perquè deu estar acollonit", concloïa.