Pablo Motos dona la sorpresa i s'atreveix a fer broma per primera vegada sobre 'La Revuelta'

La guerra entre 'El Hormiguero' i 'La Revuelta' sembla que continua. Els dos programes més potents de la televisió segueixen lluitant pel lideratge en el prime time. Aquesta vegada, el programa de Pablo Motos, ha sorprès la seva audiència fent una broma sobre aquesta rivalitat tan sonada.

L'encarregat d'iniciar aquesta setmana 'El Hormiguero' ha estat Josep Pedrerol disposat a analitzar el món esportiu des de tots els seus àmbits: "Ancelotti és el millor entrenador del món. Guardiola és el millor entrenador del món i el segon és José Mourinho".

Aprofitant el nom d'aquest entrenador portuguès, Pablo Motos ha volgut explicar una anècdota que va viure en una ocasió amb ell. I és que la seva filla volia anar de públic a veure Justin Bieber, que en el seu moment anava al programa. El presentador va acceptar, però no sense abans demanar alguna cosa a canvi, que l'entrenador del Real Madrid, en aquell moment, anés com a convidat.

"Li vaig dir que d'acord, però... vull que vinguis tu a 'El Hormiguero'. Em va dir que d'acord. Vam fer un previ per xerrar una estona. Tot genial. Doncs 48 hores de l'entrevista programada amb Mourinho, que venia un dijous..." va explicar abans que una de les formigues l'interrompés amb un acudit.

| Antena 3

"Te'l va treure Broncano!", ha bromejat Trancas provocant el riure del públic i del presentador i convidat. D'aquesta manera, el programa ha recordat la polèmica de fa uns mesos amb l'entrevista frustrada de Jorge Martín a 'La Revuelta' i les controvertides declaracions de David Broncano.

El presentador de 'El Hormiguero' ha seguit relatant l'anècdota sense voler entrar en més discussió deixant enrere el to humorístic: "Jo vaig complir la meva paraula i no hi va haver notícies de Mourinho fins avui. Després es va tornar a repetir el mateix amb One Direction".

D'aquesta manera, sembla que el programa d'Antena 3 se suma a la dinàmica d'utilitzar l'humor com a contraatac igual que ho fa el seu fidel competidor.