Belén Rodríguez revela ahora el motivo real del fin de su amistad con Terelu Campos

El final de Belén Rodríguez por 'Sálvame' fue uno de los más convulsos que se recuerdan. Tras regresar como colaboradora en 2022, la periodista se encargó de romper relación con la gran mayoría de sus compañeros después de que la acusaran de filtrar información. Más allá de su enfrentamiento con Kiko Hernández, la actual colaboradora de 'Fiesta' también puso fin a su relación con dos antiguas amigas: Carmen Borrego y Terelu Campos.

Tras unos meses apartada del foco mediático por un cáncer de garganta, Belén Rodríguez regresó al programa de Emma García con más fuerza que nunca. En su vuelta a Telecinco, la tertualiana no ha dudado en hablar sin tapujos de algunos de sus ex-compañeros. Por ejemplo, la periodista ha sentenciado muy duramente a Carmen Alcayde, que se encuentra concursando actualmente en 'Supervivientes'. Tampoco se han salvado de sus palabras las hermanas Campos, de quienes ha decidido desvelar los verdaderos motivos del final de su relación.

La colaboradora ha reconocido que, en estos últimos meses, ha ido acercando posiciones con Carmen Borrego. Un acercamiento que ni siquiera la propia Belén esperaba pero que poco a poco han podido mantener. Una situación bastante diferente a la que mantiene con su hermana, Terelu Campos, con quién todavía existen "algunas tiranteces".

Conflicto abierto con Terelu Campos

| Mediaset

Aunque reconoce que ha intercambiado algún que otro mensaje con la colaboradora, su relación sigue siendo bastante fría. "En ese momento yo no quiero que la relación reflote, aunque tampoco imaginaba que la relación con Carmen Borrego iba a reflotar", contaba este sábado en 'Fiesta'.

Sin embargo, según ha revelado la periodista, la actitud de la mayor de las Campos durante su enfermedad ha provocado la reconciliación. "Ha estado tan pendiente de mí y me ha ayudado tanto que, al final, hemos vuelto a ser amigas", confesaba Belén Rodríguez, visiblemente emocionada.

No ha pasado lo mismo con Terelu Campos, de quién asegura no saber nada desde hace tiempo. También aclara que le "extraña" no haber recibido ningún mensaje de la ex-participante de 'Supervivientes 2025', especialmente sabiendo que pasaba por un momento tan delicado como un cáncer.

Juicio contra 'Sálvame'

Minutos después, 'Fiesta' le mostraba unas declaraciones que Terelu dió en 'Sálvame' en 2022. En este momento, la periodista ha querido frenar en seco al programa, alegando que es un asunto que está en mano de los jueves. "Tengo un juicio el 11 de julio y no puedo hablar. La relación se rompió por esto y por muchas tardes más, pero no puedo hablar de ello", sentenciaba.

Belén Rodríguez siempre ha defendido su inocencia en este asunto. A pesar de que su salida del difunto magacín fue entre graves acusaciones, la periodista siempre lo ha definido como "difamaciones". Por el momento, todo queda en manos de la justicia.