laSexta aixeca la seva programació de dimarts: recupera l'entrevista d'Évole al Papa

laSexta continua amb la seva programació especial després de la mort del papa Francesc aquest dilluns 21 d'abril. Després d'un especial de 'El Objetivo', que no va enganxar l'audiència en marcar un escuet 4,4% de share, el canal rescatarà aquest dimarts l'entrevista que va realitzar Jordi Évole al Papa Francesc. El Summe Pontífex va respondre a les preguntes de l'aleshores presentador de 'Salvados' en una entrevista històrica a la televisió, gravada al març de 2019.

Durant més d'una hora de conversa, el Papa Francesc no va defugir cap dels temes que li va plantejar Jordi Évole. Va abordar els casos d'abusos sexuals comesos per religiosos, el paper de la dona a l'església, la memòria històrica, la desigualtat o la immigració i els refugiats.

La trobada a 'Salvados' va tenir lloc a les instal·lacions del Vaticà, un espai que el Pontífex va descriure com un museu i també va afegir que "és avorrit viure en un museu". Durant l'entrevista, el Papa va abordar extensament la qüestió dels migrants i refugiats, un dels assumptes que més li inquieten. A més, no va dubtar a criticar durament els governs per les restriccions imposades a l'ingrés de migrants a Europa.

| Atresmedia

Francesc no va esquivar les qüestions delicades plantejades per Jordi Évole, com els abusos sexuals perpetrats per membres del clergat, el possible pagament de l'IBI per part de l'Església, la intervenció del Vaticà en la crisi de Veneçuela, el mur de Donald Trump, l'homosexualitat, la desigualtat social o la memòria històrica. Respecte a aquesta última, va ser contundent: "Una societat no pot somriure al futur tenint els seus morts amagats".

No obstant això, va evitar pronunciar-se sobre l'exhumació de Francisco Franco. "Va ser l'única pregunta que no va voler contestar. Va dir que ja ho estava portant la Secretaria d'Estat del Vaticà i es va remetre a ells", va explicar Jordi Évole en el seu moment abans de l'entrevista.

D'aquesta manera, per emetre l'entrevista de Jordi Évole al Papa Francesc, laSexta ha hagut d'aixecar el seu prime time. El canal ha cancel·lat la nova entrega de '¿Quién quiere ser millonario?' amb Juanra Bonet.