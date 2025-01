La gordofòbia d'una soltera a 'First Dates' deixa sense paraules la seva cita

La cita entre Merys i Nacho a 'First Dates' va estar marcada per una gran tensió des del primer moment en què van creuar mirades. Només veure entrar Nacho per la porta del restaurant, Merys va deixar clar el seu descontentament amb un comentari gordòfob que no va passar desapercebut. El que pocs esperaven era com acabaria la cita a 'First Dates'.

"Mare meva! Què m'han portat, un butà? No m'agrada gros. A Carlos Sobera li donaré una pallissa", va dir Merys. Nacho no va trigar a percebre el rebuig de la seva companya de cita. Amb resignació, va comentar: "He estat en moltes guerres, he perdut moltes batalles, però és que aquesta està perduda des de ja". Durant el sopar, va intentar trencar el gel preguntant-li: "Et noto una mica seriosa", però l'actitud de Merys no va millorar.

Al llarg de la vetllada a 'First Dates', Merys no va deixar de llançar crítiques, especialment dirigides al físic de Nacho. En plena conversa, va deixar anar: "Tampoc cal menjar molt, que un es posa gros". Davant les càmeres, no va baixar el to i va afegir: "No hauria de menjar tant perquè està massa gros".

| Mediaset

L'ambient es va mantenir tens fins a la decisió final de la cita de 'First Dates', que no va ser menys conflictiva. Nacho, conscient de la situació, va expressar: "Per la cara que ha posat en veure'm, no li ha faltat gaire per marxar".

Quan va arribar el seu torn, Merys no va deixar lloc a dubtes sobre la seva postura: "No tindria una segona cita amb Nacho perquè no m'agrada, no és el meu tipus... El meu tipus és una persona més prima, flac, més esvelt, més alt... Res, és molt gros per a mi".

Aquestes paraules van ser la gota que va fer vessar el got per a Nacho, qui finalment va esclatar: "Només he d'afegir una cosa... Has fet un judici de valor, i no hi estic d'acord. Puc tenir algun quilo de més, però això no té res a veure".

"Els enfocaments a la vida s'han de fer d'una altra manera molt diferent, no cal entrar en el tema estètic... perquè, a més, tots dos estem de molt bon veure i aquí he acabat", va concloure el solter de 'First Dates'. La cita va acabar de la pitjor manera possible, amb tots dos abandonant el restaurant sense perspectives de reconciliació.