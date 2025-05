Iker Jiménez reflexiona a 'Cuarto Milenio' sobre els polítics amb un missatge clar

Iker Jiménez va tornar a dedicar 'El Cierre' de 'Quart Mil·lenni' a reflexionar sobre el seu altre programa, 'Horizonte'. Recolzant-se en la reacció del públic, el comunicador va posar el focus en el que considera una fractura entre els representants polítics i el ciutadà mitjà. L'emissió de diversos especials sobre la DANA va servir de catalitzador per a aquesta anàlisi.

"Van passar moltes coses. Intuïa que sortiríem reforçats d'alguna manera, però tampoc esperava l'apreci de gent tan diferent en diferents entorns", va compartir amb visible sorpresa. De fet, va afegir que "tampoc és que expliquem res tan excepcional".

El que va començar com una reflexió sobre l'impacte televisiu aviat va virar cap a una crítica directa al sistema polític. "Per a l'Espanya que treballa, que sap què és treballar, sigui quina sigui la seva ideologia o el seu color, hi ha com un cansament contra els polítics en general", va sentenciar Iker Jiménez.

| Cuatro

A més, va recordar com, després del pas de la DANA, no es van assumir responsabilitats polítiques: "La DANA ens va demostrar que aquí no dimiteix ningú davant el que havia passat. Llavors penso que l'espanyol que treballa, que fa el seu futur sense delinquir, diu 'oi, això és una casta de debò?'".

Amb el mateix to de denúncia, Iker Jiménez va exposar el que considera una desconnexió estructural: "Nosaltres nodrim aquesta casta amb els diners que vostè genera i ens dona la impressió que, davant moments com els que hem viscut aquesta setmana o la DANA, no estan a l'altura. Estic parlant en general".

"Moltes de les coses que han fet és 'cloroformar' a la societat perquè no siguem conscients del que estan fent. Això sembla una milonga", va llançar, sense embuts Iker Jiménez, deixant clar que el seu posicionament no respon a cap alineament partidista: "Jo no pertanyo a cap partit polític, vaig per lliure".

Finalment, Iker Jiménez va voler resumir en 'Quart Mil·lenni' el contingut de la seva intervenció, però també l'estat d'ànim que, segons ell, comparteix bona part de la població. "Hi ha un grup de gent que s'aprofita de les circumstàncies, aquí no dimiteix ningú, ningú s'implica en res, continuen cobrant dinerals... si un és una mica intel·ligent, comença a molestar-li tot això", va afegir.