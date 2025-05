Llarga llista d'invitats d''El Hormiguero': de Sebastián Yatra a José Coronado

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures de la música i la interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 12 al dijous 15 de maig amb la presència de Sebastián Yatra, Vicky Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano, Carlos Alsina, José Coronado i Salva Reina.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' comença la setmana amb la presència de Sebastián Yatra. El cantant colombià presenta "Milagro", el seu nou treball d'estudi que veu la llum el pròxim 16 de maig. A més, Sebastián Yatra parlarà de la gira de concerts que l'espera aquest estiu pel nostre país.

Aquest dimarts 13 de maig serà una nit especial per rebre Vicky Martín Berrocal i la seva mare, Victoria Martín Serrano, per presentar el seu documental "Las Berrocal". Es podrà veure a partir del 20 de maig a Movistar+.

| Atresmedia

Pel que fa a la nit de dimecres, visita 'El Hormiguero' un dels comunicadors més respectats i rellevants del nostre país: el periodista Carlos Alsina. Acaba de celebrar el desè aniversari del seu programa, 'Más de Uno', que dirigeix i presenta cada matí a Onda Cero Radio. A més, en aquesta temporada, Carlos Alsina s'ha bolcat amb esdeveniments com la tragèdia de la DANA, sent el comunicador que més programes especials ha realitzat des de la zona zero de les riuades ocorregudes el passat 29 d'octubre.

Finalment, el programa de Pablo Motos tanca la setmana amb la visita de José Coronado i Salva Reina. Els actors parlaran de la sèrie "Legado", que arriba a Netflix el pròxim 16 de maig. Narra la història d'un poderós magnat que torna als negocis després de dos anys allunyat per una malaltia i, al seu retorn, descobreix que els seus fills han portat el seu imperi per una direcció que li desagrada.

Aquest dijous, 'El Hormiguero' va tornar a ser el més vist de la televisió, líder absolut amb una mitjana de 2.015.000 seguidors.Amb un 15,6% de quota, amb la visita d'Ilia Topuria, va ser l'emissió que aconsegueix més de 4,7 milions d'espectadors únics. Amb aquest seguiment, va tornar a imposar-se a tots els seus competidors, amb un avantatge de +4,7 i +4,4 punts sobre els seus rivals.