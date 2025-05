L'última confessió de Bahar que dona un gir de 180º a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 12 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer',després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Rengin va reprendre la seva feina a l'hospital i Timur es va enfadar per no haver-li preguntat. Evren va començar a tremolar durant una operació i se li va quedar el braç paralitzat, fins que va aconseguir recuperar la mobilitat.

Una treballadora d'Efsun va assegurar que algú va estar remenant entre les seves coses. Efsun es va quedar estranyada en pensar que no va caure, que algú la va empènyer. Va començar a fer memòria i va recordar que hi havia algú a la casa, així que van trucar a un familiar que és detectiu perquè investigués qui la va poder haver empès.

| Atresmedia

'Renacer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Efsun descobreix que dues persones van entrar a casa seva i la van empènyer. El detectiu vol fer un interrogatori a tothom per trobar els culpables de l'accident. Timur només posa problemes perquè Bahar no pugui veure Umay. A més, aviat se celebrarà el judici per la seva custòdia.

Bahar i Evren són molt feliços junts. Estan tenint una cita romàntica i ella s'emociona en veure com Evren l'estima i cuida. Bahar acaba confessant que ella va ser qui va entrar a la casa, però que Efsun va caure sola. Després de la confessió, Seren demana a la seva mare que no denunciï Bahar, i aquesta hi accedeix, però assegura que només ho fa per Aziz i els nadons.