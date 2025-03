Ricard Ustrell s'absenta per sorpresa de 'Col·lapse' i ja té substitut a TV3

Els espectadors de TV3 s'han trobat amb una sorpresa a l'inici de 'Col·lapse' aquest dissabte 29 de març. En lloc de Ricard Ustrell, el programa va començar amb Carles Costa al capdavant. El periodista, habitual a TV3, es va encarregar de tranquil·litzar l'audiència i aclarir la situació per als seguidors de 'Col·lapse'.

"Vostès en aquests moments a casa seva no estaran entenent res", va comentar entre rialles Carles Costa. "I vostès segurament tampoc perquè esperaven a Ricard Ustrell i hi ha una altra persona", va afegir, dirigint-se al públic al plató.

Amb naturalitat i sense embuts, Carles Costa va explicar la raó del canvi. "Això no és el Telenotícies Vespre, on em veuen habitualment", va assenyalar, abans de donar detalls sobre l'absència de Ricard Ustrell a 'Col·lapse'. "Avui de manera excepcional presentaré aquest programa perquè Ricard ha tingut un problema familiar i, per tant, no podrà ser aquí amb tots nosaltres", va informar a l'audiència.

| 3Cat

Per tancar el tema, Carles Costa va enviar "un petó" i va demanar al públic un aplaudiment com a mostra de suport a Ricard Ustrell. "Sé que això ell ho agraeix", va afirmar el periodista, que va assumir la conducció del magazín dels dissabtes a la nit. "L'esperem aquí la pròxima setmana, perquè això, Ricard, és el teu refugi. Jo només te'l cuido avui", va concloure.

A més, no va perdre l'oportunitat de fer broma sobre el seu paper a TV3, afegint amb humor: "Després d'avui, jo crec que m'he guanyat el títol de suplent oficial de TV3. Això és així. Si cal fer un TN, ho faig, si cal fer el Col·lapse, ho faig, si cal fer el 'Cuines'... fem el 'Cuines'! Fem el que sigui necessari!", va dir, arrencant les rialles del públic.

Recordem que, la setmana passada, en audiències, 'Col·lapse' va ser líder de la seva franja a Catalunya amb la celebració dels seus 100 programes. L'espai de Ricard Ustrell va marcar un gran 15,4% de share i 202.000 seguidors de mitjana. 'Col·lapse', que va ser el format no informatiu més vist del dia a TV3, va congregar 743.000 espectadors únics.