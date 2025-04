La decisió d'Emma Guilera després d'un retorn que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Leonardo torna amb la intenció de recuperar la seva relació amb Bàrbara, personatge d'Emma Guilera. Aquest divendres 4 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', mentre Matilde va perdonar Gaspar davant la seva tomba, Victoria es va trencar i va patir un episodi d'aparent bogeria. No va poder amb la culpa de saber que l'atemptat que va acabar amb la vida de Gaspar va ser obra del mateix home que van contractar amb l'objectiu d'acabar amb Pedrito.

Tots es van bolcar amb Victoria, fins i tot José Luis es va enfurismar davant els rumors que corrien sobre la seva promesa. El que ningú esperava era la visita que es presenta a la casa gran en plena nit. La seva aparició va sorprendre Irene i Mercedes.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Leonardo torna per sorpresa buscant Bàrbara, personatge d'Emma Guilera. El seu desig és retrobar-se amb ella, confiant que el rebi amb els braços oberts, disposada a reprendre el que van deixar pendent. No obstant això, Bàrbara no vol saber res d'ell després de l'abandonament: si vol recuperar-la haurà de demostrar amb fets els seus sentiments.

A més, el noble torna portant una carta que posa el duc entre l'espasa i la paret. Bernardo troba finalment Felip. No obstant això, el rep apuntant-lo amb una arma, deixant clar que no confia en ell ni en les seves paraules.