'La Família de la Tele' ja té data per al seu final després de ser cancel·lada a La 1

TVE ja ha pres una decisió definitiva sobre la cancel·lació de 'La família de la tele'. El programa presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua dirà adeu per sempre aquest dimecres 18 de juny, tan sols sis setmanes després de la seva estrena. La cadena pública posa així fi a un format que no ha aconseguit complir amb les expectatives ni connectar amb l'audiència.

L'anunci oficial arribarà aquest dimarts, segons ha publicat FormulaTV, en boca dels seus presentadors, María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. Aquests s'acomiadaran dels espectadors explicant que la trajectòria de 'La família de la tele' s'acaba per sempre. Serà el tancament d'una aposta que des dels seus inicis va generar controvèrsia, tensió interna a RTVE i un rendiment molt per sota del que s'esperava.

El projecte, impulsat per l'equip darrere de 'Sálvame', no ho va tenir fàcil des del primer moment. Abans de la seva estrena ja va despertar malestar entre treballadors de la cadena pública, antics i actuals, que no veien amb bons ulls l'arribada d'aquest estil televisiu. A més, des de la seva estrena, les audiències no han acompanyat 'La família de la tele'.

| RTVE

Aquest dilluns 16 de juny, l'espai va caure a un nou mínim d'audiència amb un insostenible 4,3% de quota i tan sols 309.000 espectadors. Un resultat, sent setena opció de la seva franja de nou, que confirma que 'La família de la tele' no pot continuar més a La 1. En franja de coincidència, el lideratge va ser per Antena 3, que va marcar un excel·lent 16,3% amb 'Y ahora Sonsoles' juntament amb 'Pasapalabra'.

D'aquesta manera, tot apunta que 'Malas Lenguas' continuarà formant part de la graella de La 1 en la franja de sobretaula. Després de les sèries, previsiblement tornarà 'El Cazador STARS' fins a l'estrena de 'Trivial Pursuits' en les pròximes setmanes.

Tot apunta que aquesta cancel·lació posa punt i final definitiu a l'univers 'Sálvame'. No obstant això, els espectadors encara poden gaudir de 'Tentáculos' a Ten, que manté l'essència de 'Ni que fuéramos'. Tenint en compte les aparicions de l'última setmana, no seria descartable que alguns dels col·laboradors tornin al format de Canal Quickie.