La confessió més sincera d'Evren que dona un gir de 180° a tot 'Renéixer'

Amb una audiència ja acostumada als girs dramàtics, l'últim capítol de 'Renéixer' va ser un dels episodis més intensos de la temporada. Sense esperar invitació, Evren va irrompre a la festa de l'hospital sense preocupar-se per les mirades alienes ni el ridícul. L'únic que desitjava era enfrontar-se a Bahar i, després d'una batalla interna.

D'aquesta manera, Evren va deixar anar la frase que va glaçar 'Renéixer': "Estic boig, però no per la festa, sinó per tot el que he callat". Entre els llums de l'orquestra, va confessar traumes que arrossegava des de la infància; créixer en un orfenat, va dir, li va ensenyar que un descuit podia condemnar-lo a la solitud. Amb la veu trencada va afegir: "Sí, t'estimo per damunt de tot", admetent que el seu gran pecat havia estat la por, mai la traïció, i va jurar que no és com Timur.

Bahar, encara marcada per les ferides prèvies, va escoltar el penediment, però va guardar silenci, deixant a l'aire la pregunta que turmenta els seguidors. Renaixerà la parella o la seva història s'apaga definitivament?

| Atresmedia

El clímax de l'episodi de 'Renéixer' va arribar quan, lluny del saló principal, Timur i Efsun es van trobar a soles en un passadís. El metge va intentar protegir la poca distància que els separava amb un suplicant "No passi... si us plau, pari", però la cirurgiana, envoltada de confiança, va replicar sense dubtar: "Així que encara té esperances? Ha estat una indirecta per a mi?".

L'intent de defensa després de cantar una cançó d'amor prèviament va ser maldestre per part de Timur: "És només una cançó... no té res a veure amb vostè", va balbucejar ell sense saber que el seu micròfon seguia activat i la seva veu ja s'escolava per tots els altaveus. Lluny d'acovardir-se, Efsun va redoblar la tensió: "Ara estarem més a prop, ho tindrem més fàcil".

Va ser aleshores quan Timur, decidit a posar fi al malentès, va sentenciar que no hi haurà un "nosaltres". En aquell instant va aparèixer Bahar, provocant que els presents, Rengin i el mateix Evren inclosos, creguessin que buscava reconciliar-se amb Timur. Tanmateix, la realitat a 'Renéixer' era ben diferent, tot i que l'episodi va deixar a l'aire la incògnita fins a la setmana vinent.