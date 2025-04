La 1 anuncia un nou canvi de programació que afecta directament 'El Cazador'

La direcció de TVE ha decidit fer un gir de timó en la seva estratègia per a les tardes de La 1 durant la Setmana Santa. El que fa només uns dies semblava un relleu definitiu, l'arribada temporal de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora en substitució del veterà 'El Cazador'. La cadena pública ha optat per rectificar i recuperar l'espai presentat per Rodrigo Vázquez, que tornarà temporalment a la seva ubicació habitual a la graella.

El canvi de plans arriba després de l'emissió de les primeres entregues de 'Malas Lenguas', que no han aconseguit mantenir l'interès del públic. El debut del format en emissió simultània entre La 1 i La 2 va signar un prometedor 11,8% de quota. No obstant això, les dades del segon dia van evidenciar un fort retrocés: un 5,9% a La 1 i un 3,2% a La 2, sumant un 9,1% global en simulcast.

D'aquesta manera, La 1 ha decidit reorganitzar la seva programació: 'El Cazador' tornarà a emetre's a La 1 la pròxima setmana, recuperant així el seu espai temporal a la primera cadena. Ho farà només durant uns dies, abans de l'estrena de 'La Familia de la Tele' el pròxim dimarts 22 d'abril. Per la seva banda, 'Malas lenguas' es reubicarà de manera definitiva a La 2 a partir del dilluns 14 d'abril, amb horari fixat de 18:45 a 21:00 hores.

| RTVE

Recordem, a més, que TVE ja ha començat a promocionar el pròxim destí del concurs. 'El Cazador' passarà a formar part de l'oferta de concursos de La 2 juntament amb 'Jeopardy' amb Paco de Benito, que també arribarà molt aviat a la graella diària. D'aquesta manera, la segona cadena passarà a oferir fins a quatre concursos en la seva franja de tarda, ja que aquests s'incorporen a 'Saber y Ganar' i 'Cifras y Letras'.

Cal destacar que Rodrigo Vázquez ja es va mostrar caut a l'hora de parlar del destí del programa. "En principi, per part de TVE, sembla un punt, no sé si seguit, però punt i a part. Tenen altres projectes confirmats en cartera i suposo que quan tot estigui llest, li donaran pausa a 'El Cazador'", declarava recentment.

Recordem que l'etapa final de 'El Cazador' inclourà també entregues especials, inicialment previstes per a la seva emissió en el prime time de La 1.