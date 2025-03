Gir de 180º a 'La Promesa' amb la possible mort del seu gran protagonista

'La Promesa' donarà molt aviat un gir a la seva trama amb la possible mort de la seva gran protagonista. En els últims capítols, Jana, personatge d'Ana Garcés, ha descobert grans secrets sobre el seu passat, però vol anar més enllà. Tanmateix, aquestes investigacions podrien portar-la al seu final a 'La Promesa'.

I és que Jana està disposada a resoldre d'una vegada per totes el que va passar en el passat amb la seva mare, Dolores. Ha decidit confiar plenament en Leocadia i revelar-li els seus veritables orígens. D'aquesta manera, el personatge d'Ana Garcés vol saber la veritat sobre l'assassí de la seva mare, però tant Cruz com Leocadia no li ho posen fàcil.

D'aquesta manera, durant la setmana del 10 al 15 de març seran molts els secrets que veuran la llum a 'La Promesa'. I les terribles conseqüències no triguen a arribar, ja que, en el capítol de divendres, algú dispararà a Jana. Manuel no es separarà del costat de la seva estimada, procurant que tingui les millors atencions. Només l'arribada del doctor Gamarra pot determinar la gravetat de la situació: si Jana sobreviurà i si el seu nadó ho farà amb ella.

| RTVE

Però qui ha intentat matar-la? Aquesta és la pregunta que haurà de respondre el sergent Burdina, vell conegut de la família Luján. Aquest acudirà al palau de 'La Promesa' per resoldre aquest inquietant misteri. Per a això, no dubta a interrogar a tots i cadascun dels presents la nit del succés.

Per tant, la pròxima setmana les trames de 'La Promesa' donaran un gir amb la possible mort de Jana, personatge d'Ana Garcés. Serà al llarg del mes de març, per tant, quan descobrim quin és el desenllaç d'aquest tret.

En audiències, el passat mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.