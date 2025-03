Alberto Chicote rep la gran notícia més important sobre el seu futur a laSexta

Bones notícies per a Alberto Chicote després de l'èxit del seu últim programa en emissió. Des del passat mes de gener, laSexta està emetent la segona temporada de 'Batalla de Restaurants' la nit de dimarts. Després d'una primera tanda d'emissions amb dades més aviat fluixes, el format ha aconseguit millorar en audiències, cosa que ha provocat la seva renovació.

Recordem que 'Batalla de restaurants' uneix gastronomia i entreteniment duent a terme el gran desafiament al qual s'enfronta la restauració espanyola. Després d'haver popularitzat formats de gran èxit com 'Pesadilla en la cocina' o 'Te lo vas a comer', Alberto Chicote recorre diverses ciutats del nostre país per descobrir els millors locals. Comprova com els seus propietaris ho donen tot per defensar els seus negocis.

'Batalla de restaurants' mostra com quatre restaurants d'una mateixa ciutat i especialitzats en el mateix plat local, s'enfronten per obtenir un premi i el reconeixement de ser el millor en el seu camp. Per a això, els propietaris dels locals es valoren entre ells, puntuant-se en una forquilla del 0 al 10, en sis categories: espai, cuina, menjar, servei i preu. A més, també puntuen l'especialitat regional en la qual competeixen. Per la seva banda, Alberto Chicote també participa en les votacions, ja que, al final del programa, la seva puntuació és decisiva per confirmar la classificació o donar-li la volta.

| LaSexta

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva FormulaTV, Atresmedia ha decidit renovar 'Batalla de Restaurants' d'Alberto Chicote per una tercera temporada, les gravacions de la qual començaran molt aviat. En les seves vuit emissions emeses, a l'espera d'estrenar les dues últimes, el format mitjana un 5,8% i 531.000 seguidors. Això suposa una millora de sis dècimes de quota respecte a l'anterior temporada i, a més, també puja al 8,1% en el target entre 25 i 34 anys.

Per tant, 'Batalla de Restaurants' tornarà a ser una de les grans apostes a laSexta per a la pròxima temporada. Alberto Chicote, a més, previsiblement també es posarà al capdavant d'una nova temporada de 'Pesadilla en la Cocina' en la que serà la seva desena edició. Cal destacar que l'última, emesa entre setembre i novembre de 2024, va baixar més d'un punt de quota fins al 5,8% i 518.000 espectadors.