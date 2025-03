Llista d'invitats d''El Hormiguero' de Pablo Motos, amb tres cantants exitosos

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures destacades de l'esport i la música. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del 10 al 13 de març amb la presència de l'atleta Ana Peleteiro, el cantant Dani Fernández, la icònica María del Monte i el llegendari José Luis Rodríguez "El Puma".

D'aquesta manera, la setmana comença amb la visita d'Ana Peleteiro, una de les millors esportistes del panorama nacional. Latleta gallega, especialista en triple salt, arriba a 'El Hormiguero' després de la seva recent participació en el Campionat Europeu d'Apeldoorn, als Països Baixos. A més, també ha conquerit el novè títol de campiona d'Espanya.

Dimarts 11 de març serà el torn de Dani Fernández, un dels artistes més destacats del moment. El cantant i compositor parlarà sobre el gran èxit de la seva gira "Esto es una jauría". Amb aquesta ha aconseguit esgotar entrades en ciutats com Madrid, Bilbao, Màlaga i València.

| Atresmedia

Dimecres, el plató de 'El Hormiguero' s'omplirà d'art i tradició amb la presència de María del Monte. Coneguda com la reina de les sevillanes, la cantant andalusa ha estat recentment guardonada amb la Medalla d'Andalusia a les Arts, un reconeixement a la seva llarga trajectòria en la música.

Per tancar la setmana, dijous 13 de març, 'El Hormiguero' de Pablo Motos rebrà per primera vegada a José Luis Rodríguez "El Puma". L'icònic cantant veneçolà visitarà el programa per presentar la seva nova gira, Encuentro Tour. Amb aquesta recorrerà diverses ciutats d'Espanya.

La setmana passada, 'El Hormiguero' va ser líder absolut, imposant-se a tots els seus competidors en franja i coincidència, i el programa més vist de la televisió. El programa de Pablo Motos va aconseguir una mitjana d'1,9 milions de seguidors i un 13,9% de quota. Dijous, amb la visita de Millie Bobby Brown, va liderar amb 1,9 milions de seguidors de mitjana i un 14,3% de quota, sent l'emissió amb més espectadors únics del dia: 4.795.000.