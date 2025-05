Inés Hernand opina en directe sobre les males audiències de 'La família de la tele'

Continuen les notícies i males audiències de 'La familia de la tele'. El programa ha arrencat la seva segona setmana amb un nou mínim en audiències i segueix sense fer-se un lloc a la tarda. Tot això sumat a les queixes de diverses cares conegudes de RTVE i treballadors que es posicionen en contra d'aquest living show.

Una de les seves presentadores, Inés Hernand, s'ha pronunciat sobre el tema en ple directe. No obstant això, no és la primera vegada que aborda la qüestió; la primera vegada ho va fer fa una setmana, tot just quatre dies després de l'estrena, durant el seu podcast 'Saldremos mejores'. En aquella ocasió, va reconèixer les dades d'audiència, però va demanar paciència mentre l'equip i el programa s'adaptaven al nou plató i espai.

Ara s'ha tornat a pronunciar, però aquesta vegada en ple directe durant l'emissió de 'La familia de la tele'. Tot va ocórrer a la primera part del programa, quan estaven parlant sobre Lina Morgan. L'espai va comptar amb les declaracions d'Ana Valdi, amiga de l'actriu, qui va voler revelar la veritable personalitat del mite.

Entre altres declaracions, una de les que més va cridar l'atenció va ser la següent: "L'he vista embolicar-se a puntades de peu amb el decorat que no ho va trencar tot de miracle". Frase que va recalcar Kiko Matamoros per recordar que quan María Teresa Campos era conscient d'una baixada d'audiència, la reacció de la presentadora era igual d'histriónica.

Va ser en aquell precís moment quan Inés Hernand va aprofitar per fer humor sobre la similitud entre aquesta situació i la que estan vivint actualment. Primer, Alba Carrillo va revelar que els col·laboradors no solen començar el dia amb bon peu en llegir les dades d'audiència. "Com venim nosaltres pel matí?". Al que Inés Hernand va respondre amb una broma sobre les puntades de peu de Lina Morgan al decorat, dient: "Aquí ens quedaríem sense plató", el que va provocar les rialles del públic i dels presents.

En audiències, aquest dilluns el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:10h, es va mantenir en un fluix 7,7% i 687.000 espectadors. Va ser quarta opció per sota d'Antena 3, les cadenes autonòmiques i Cuatro, però va superar a 'Tardear' a Telecinco (7,4% i 664.000).