La decisió de Julen Katzy que dona un gir de 180º al seu futur a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, pren una decisió sobre el seu destí a 'Valle Salvaje' que ho canvia tot. Aquest divendres 28 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', una nova criada va arribar a la casa petita i era algú conegut per un dels habitants del vall. Es tractava de Raimunda, mare d'Atanasio. La seva arribada va posar potes enlaire els plans del metge ara que havia aconseguit acostar-se al seu germà.

María va continuar amb la seva missió de trobar la noia que acompanyava Leonardo a la capella. En la seva recerca, va descobrir que Mercedes podria ser una peça clau en el trencaclosques. Mentrestant, Gaspar va empitjorar i van començar els comiats, amb un de completament inesperat.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', tots estan en suspens davant l'estat de Gaspar, el deteriorament del qual ha estat tan ràpid com inesperat. Aquest rep la visita de José Luis que, afectat, li diu alguna cosa impensable, que descol·loca fins i tot al més proper dels presents. D'altra banda, la recent arribada evita ser vista per aquells que podrien reconèixer-la.

Per la seva banda, María segueix molt insistent a buscar la jove que estava amb Leonardo a la festa. La seva insistència comença a incomodar el jove, que se sent acorralat per la pressió. D'aquesta manera, Leonardo, personatge de Julen Katzy, pren una decisió sobre el seu destí a 'Valle Salvaje' que ho canvia tot.