Quatre continua apostant per Alejandra Andrade i renova 'Fora de Cobertura'

Alejandra Andrade seguirà sent una de les grans apostes de Cuatro el pròxim curs. Pocs setmanes abans del tancament de temporada, Mediaset ha decidit renovar el programa de reportatges i investigació 'Fora de Cobertura'. Per tant, de la mà d'Alejandra Andrade, l'espai ha aconseguit la renovació amb noves entregues, segons ha publicat en exclusiva Bluper.

La cinquena temporada de 'Fora de Cobertura', que es va acomiadar el 21 d'abril, va tancar amb una mitjana del 5,3% de share i 493.000 espectadors. Al llarg dels seus vuit episodis, el programa va aconseguir una progressió constant, tenint en compte també que s'enfrontava a l'imbatible 'La Isla de las Tentaciones'. Va partir del 4,8% de quota amb un reportatge centrat en la ciutat de Nova York, fins a assolir un 6,5% en l'entrega dedicada a l'impacte de la massificació turística a Espanya.

Aquestes dades han estat clau en la decisió de continuar apostant per 'Fora de Cobertura'. Des del seu retorn el 2023, l'espai ha aconseguit connectar amb una audiència interessada en continguts de valor informatiu i social. Su enfocament rigorós, proper i sense artificis ha permès recuperar l'esperit dels formats que van convertir Cuatro en un referent del periodisme televisiu.

| Mediaset

En l'última temporada, Alejandra Andrade es va endinsar en una perillosa secta mexicana, en el món dels influencers i va perseguir alguns dels fugitius més buscats del món, entre altres temes. Tot això, amb la característica proximitat i posant el focus sobre injustícies i qüestions d'interès social. 'Fora de Cobertura' va accedir amb les seves càmeres a llocs de difícil accés i entrevistant a aquells que poques vegades apareixen als mitjans.

Per tant, 'Fora de Cobertura' s'ha consolidat com un dels formats essencials de Cuatro, en una línia similar a altres com 'Codi 10' o 'Horitzó'. Cal destacar que el canal també té pendents altres estrenes de formats d'actualitat, presentats per Antonio Pampliega i Jon Sistiaga, que tornen al canal. A més, en entreteniment també estan pendents d'estrena 'Les Meves Arrels', un programa d'entrevistes amb Isabel Jiménez, o 'El Camí' amb Luján Argüelles.