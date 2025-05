La perillosa decisió de José Manuel Seda que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

José Luis, personatge de José Manuel Seda, visita Raimunda disposat a acabar amb ella. Aquest divendres 23 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va prendre una decisió tan dràstica per allunyar-se de Rafael que, sense voler-ho, també es va distanciar de Bàrbara i Pedrito. Julio, per la seva banda, va veure en la fragilitat emocional de la seva esposa una oportunitat per reprendre la seva relació. Va intentar ocupar el lloc que Rafael havia deixat lliure.

Per la seva banda, Victoria també va començar a enfrontar-se a les dificultats reals de gestionar la Casa Gran. A les cuines, Eva i Amadeo van començar a notar l'enorme pressió que suposava servir a una família tan exigent com els Gálvez de Aguirre. El passat va trucar a la porta de la Casa Gran, amenaçant amb destruir tot al seu pas.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', la inesperada reaparició de Felip desconcerta a tothom. Aquest, conscient de la desesperació de Victoria i Mercedes per portar-lo al seu bàndol, comença un perillós joc amb ambdues. Les dues són conscients que la seva lleialtat pot decantar la balança en la guerra que lliuren des de fa temps.

Per la seva banda, amb Adriana apartada i ja sense forces per seguir lluitant contra Úrsula, Rafael sembla haver trobat una inesperada pau. Quant al duc, personatge de José Manuel Seda, visita Raimunda disposat a acabar amb ella: vol matar-la.