Matías Prats es converteix en el protagonista d'Antena 3 Noticias per aquest assoliment.

La televisió espanyola va viure aquest dissabte un moment inoblidable. Matías Prats, referent indiscutible del periodisme, va ser sorprès amb un homenatge per part dels seus companys a Antena 3 Noticias, en complir-se 50 anys des que va aparèixer per primera vegada davant d'una càmera. Encara que ell mateix va insistir que preferia mantenir-se al marge de qualsevol protagonisme, l'ocasió mereixia trencar amb el protocol informatiu.

Després dels titulars del dia, Mónica Carrillo va donar pas a una de les poques notícies que Matías Prats mai hauria volgut explicar: la seva. " Avui no és un informatiu qualsevol, veritat Matías? És un informatiu molt especial perquè avui compleixes 50 esplèndids anys a la tele", anunciava ella, provocant una reacció immediata del veterà periodista: "Bé, ja estic començant a marejar-me amb aquesta pantalla, anem a esperar, si vols al final et pots ficar amb mi tot el que vulguis, però de moment anem al que és important".

Sense alterar el curs de l'informatiu, l'homenatge es va reservar per al final, on la celebració va anar prenent forma. Mónica Carrillo va tornar a prendre la paraula per subratllar la magnitud de l'aniversari: "Avui estem de celebració en aquesta redacció perquè algú fa anys. Matías no és el teu aniversari, però sí que complim diverses xifres rodones. 50 anys donant les notícies i has superat ja fa un temps els 10.000 informatius. Et conec i sé que no t'agrada ser el protagonista de la notícia, però bé, com portes aquesta celebració?".

| Atresmedia

"Bé, bé. Bé els 10.000 van ser fa uns quants mesos. Ens va agafar pels carrers de Paiporta i Alfafar i què havia de celebrar jo, si estava la DANA i les seves conseqüències. Però ara sí, ara és veritat que es compleixen els 50 anys des que un noi amb cabell llarguet i nul·la experiència va presentar un informatiu davant de la càmera en l'aleshores UHF", va respondre Matías Prats.

"De retirar-nos ni en parlem no?", va llançar entre rialles Mónica Carrillo. La resposta, com era d'esperar, va estar a l'altura de l'estil Matías Prats: "Home jo no donaria idees a la direcció. Anem a deixar-ho aquí i anem a intentar continuar una mica més".

L'emissió d'un vídeo commemoratiu, acompanyat per la música de 'Cuéntame', va servir per recórrer les fites de la seva trajectòria. Al finalitzar el vídeo, el periodista no va poder evitar fer broma sobre les conseqüències del pas del temps: "Ja t'he dit que em pesaria a l'esquena. Hi ha una lleugera curvatura ja a la columna vertebral, algun responsable buscaré després".

| Atresmedia

A la qual cosa Mónica Carrillo va respondre intentant captar una emoció: "Intueixo alguna llàgrima?" La resposta va ser, una vegada més, fidel a la seva compostura: "No, ja saps que jo al capdavant d'un informatiu fins que no s'acaba no mostro les meves emocions o sigui que anem a aguantar una mica més".

Ja en els últims minuts del noticiari, Matías Prats es va dirigir directament als espectadors: "Els demano perdó per haver estat protagonista involuntari en aquest informatiu i els agraeixo que m'hagin permès durant aquests anys entrar a les seves llars, però seguim, els deixem amb Alba Dueñas i els esports.