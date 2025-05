La petició directa d'Oriana Marzoli que afecta el seu futur professional

Oriana Marzoli ha tornat a Telecinco després d'un parèntesi de dos anys, i ho ha fet per tot el que és alt. La influencer ha presentat aquest dissabte el seu nou documental a 'Socialité'. Amb una entrada triomfal i el ja icònic "the queen is back (la reina està de tornada)", Oriana Marzoli demostra que no ha perdut ni un àpex del seu magnetisme mediàtic.

La seva reaparició respon a l'estrena d'una minisèrie documental que ja està disponible a Mitele PLUS. Al llarg de tres episodis, el projecte repassa el seu recorregut tant professional com personal, incloent testimonis de figures clau en la seva trajectòria com Emma García, a qui Oriana Marzoli considera la seva padrina televisiva. Lluny de ser un simple repàs de moments televisius, la peça pretén mostrar una versió més completa, i potser més vulnerable, de la veneçolana.

Durant la seva xerrada amb els presentadors, Oriana Marzoli va parlar d'aquest procés de canvi personal que ha viscut durant el seu temps fora dels focus. "Se'm nota", va confessar, en referència a una evolució que ella mateixa defineix com un salt cap a la maduresa.

El to íntim de la conversa va sorprendre fins i tot a María Verdoy, que no va dubtar a elogiar el gir emocional d'Oriana Marzoli: "Et faltava fer aquest passet i mostrar-te més vulnerable". Una transformació que la pròpia protagonista va abraçar amb orgull, prometent al públic "la versió millorada de si mateixa". Una mena de renaixement que ella mateixa defineix com el seu propi "Au Fènix".

Però Oriana Marzoli no es conforma amb mirar al passat, ja que el seu retorn ve acompanyat d'una ambició renovada: fer el salt a presentadora. I no de qualsevol tipus de programa: "M'encantaria ser presentadora, com no, de reality", va afirmar sense dubtar a ' Socialité', llançant una proposta a Mediaset. Per a ella, el motiu està clar: "Ningú millor que jo per presentar un reality".

Recordem que Oriana Marzoli a Espanya és coneguda, després de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pels seus dos abandonaments de 'Supervivientes' i 'GH VIP'. Encara que la seva carrera a Espanya ha tingut alts i baixos, a Xile va ser una de les grans figures del gènere. La jove va participar amb èxit, guanyant-se l'afecte del públic, a 'Doble tentación' i '¿Volverías con tu ex?'.