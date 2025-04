Gerro d'aigua freda per a Marco Pernas després de la resposta rebuda a 'Valle Salvaje'

La situació es complica a 'Valle Salvaje', i el pes de les circumstàncies sembla estar empenyent a Rafael, personatge de Marco Pernas, al límit.El jove, incapaç de contenir la frustració, es troba més sol que mai. Mentre observa com l'Adriana es deixa veure cada vegada més al costat d'en Julio, pren una decisió impulsiva que podria canviar-ho tot.

En els últims episodis de 'Valle Salvaje', Rafael ha estat distant de qui l'envolten. El seu caràcter s'ha tornat irascible, discuteix amb la seva família, i ni tan sols l'Adriana aconsegueix calmar del tot la seva tempesta interna. Malgrat tot, la presència de la jove continua sent el seu únic consol.

Rafael ha estat qui sempre s'ha deixat la pell per la finca, mentre que el seu pare, en lloc de reconèixer el seu esforç, el va enviar al front en lloc del seu germà gran. Aquell episodi va marcar a Rafael, personatge de Marco Pernas: "Estic molt fart", admet davant l'Adriana. Ella intenta animar-lo, recordant-li el que està en joc: "No et queda més remei que seguir tirant del carro".

| RTVE

No obstant això, Rafael no pot evitar sentir-se atrapat, perquè estima les terres que ha treballat amb esforç, però el pes de la responsabilitat l'ofega. Llavors, li llança a l'Adriana una proposta que neix des del més profund: "La veritat és que t'estimo molt més a tu. Marxem, alliberem-nos de tot el que ens lliga i escapem-nos del vall".

La reacció de Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga a 'Valle Salvaje', no es fa esperar. Atònita, escolta el que Rafael li planteja i, encara que no és la primera vegada que somien amb fugir junts, aquesta vegada no ho veu amb els mateixos ulls: "Rafael, això que em demanes és una utopia, un rampell. Per molt que ho desitgem, no podem marxar".

"Adriana, crec que acabaré tornant-me boig si ens quedem aquí. Hem acceptat massa de pressa l'acord amb en Julio, i em vaig equivocar. Vaig pensar que seguir veient-te i tenir-te aquí ho compensaria tot", diu Rafael. I afegeix, amb dolor: "Adriana, haver de veure't dels braços d'en Julio mentre jo dono el call com un idiota i oblidat per tothom. Això està sent massa difícil per a mi".

| RTVE

Adriana intenta justificar la seva actitud, però Rafael ja no escolta raons perquè per a ell, tot s'ha ensorrat: "Sento que cada dia estem més allunyats". No obstant això, Adriana no es guarda el que sent i li llança una revelació sincera: "Jo et continuo estimant igual, exactament igual que abans de l'acord. La teva companyia és el que més anhelo al món, però hi ha una cosa que has de tenir present i estàs oblidant: vas ser tu qui va decidir explicar-ho a en Julio".

"Has somiat alguna vegada que el teu germà ens permetés viure el nostre amor? En Julio podria haver-nos obligat a separar-nos per sempre, però no ho va fer", li pregunta Adriana a 'Valle Salvaje'. Malgrat tot, Rafael insisteix, perquè vol saber si realment Adriana pot ser feliç enmig d'aquesta situació tan contradictòria. La resposta d'ella no deixa lloc a dubtes: "Sóc tot el feliç que puc ser. Crec que tu hauries d'intentar-ho també. En Julio ens ha donat una oportunitat, pensa-hi i veuràs que tinc raó".