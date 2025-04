Gir de 180º a 'Valle Salvaje' després de la proposta que rep Rocío Suárez de Puga

Rafael fa a Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, una proposta inesperada. Aquest dimarts 15 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', les discrepàncies entre Rafael i el duc van augmentar, provocant que el Gálvez de Aguirre prengués una dràstica decisió sobre el seu futur. A més, Leonardo va tornar a cometre un greu error en les seves tasques com a capatàs. Això va desencadenar la fúria de Rafael que va arremetre contra el seu pare i Julio.

Per la seva banda, Victoria va confrontar Adriana per posar l'herència dels Salcedo a nom de Rafael. A més, Mercedes va informar José Luis que Victoria podria estar exagerant el seu dolor per la mort de Gaspar per manipular-lo. Finalment, Matilde va comunicar a Atanasio que se n'anava, cosa que el va deixar destrossat, però Raimunda ho va veure com una cosa positiva.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', després del tens enfrontament amb el seu pare, Rafael sembla haver pres una decisió ferma: abandonar el vall. No obstant això, abans, fa a Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, una proposta inesperada que podria canviar les seves vides. Per la seva banda, Isaac Pazos torna al palau per posar fi a les seves negociacions amb Alejo, que cada vegada té més dubtes perquè, si accepta, canviarà la seva vida per sempre.

Victoria sospita qui podria ser l'autor de les notes que està rebent. No obstant això, la seva actitud altiva irrita José Luis i desferma la fúria continguda de Mercedes, que, en silenci, maquina la seva venjança. I mentre semblava que la seva marxa era definitiva, Matilde continua a 'Valle Salvaje'.