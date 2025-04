Antena 3 cancel·la l'emissió de 'Sueños de Libertad', que té substitut a la tarda

Antena 3 ha cancel·lat l'emissió de 'Sueños de Libertad' a la tarda d'aquest divendres 18 d'abril. A causa del festiu per Setmana Santa, la cadena d'Atresmedia no emetrà la seva programació vespertina habitual. Els espectadors de 'Sueños de Libertad' hauran d'esperar fins al proper dilluns 21 d'abril per descobrir com es continuen desenvolupant les trames.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Luz, que havia vist la Gema alterada durant l'operació de Luis, va indagar sobre el que li passava. Damián va intentar fer veure als seus fills el perill que suposava realment el senyor Pedro. No va disminuir la tensió entre María i Begoña per la tutela de Julia, mentre Manuela va ocultar a Claudia la seva relació amb Gaspar.

Els De la Reina es van interessar per Luis i van descobrir que va ser Jesús qui li va propinar el cop que li va provocar l'anosmia. A María no li va desagradar l'interès que Raúl sentia per ella, mentre a Marta li agradaria fer testament a favor de Fina. el senyor Pedro va intentar convèncer Digna perquè reconsiderés la seva petició de matrimoni. Luis va patir una crisi, sobreviurà?

D'aquesta manera, Antena 3 emetrà aquest divendres, sent festiu, programació de cap de setmana. La cadena apostarà pels habituals multicines, amb les pel·lícules "Diario de una niñera" a les 16h, "El sendero del amor" a les 17:55h i "Amor en Islandia" a les 19:25h. Per tant, tampoc s'emetrà a la tarda 'Y ahora Sonsoles' i 'Pasapalabra'. A la franja matinal tampoc s'emetrà 'Espejo Público' amb Susanna Grisoo, encara que sí que es mantindran, amb programes repetits, 'Cocina abierta con Karlos Arguiñano' i 'La Ruleta de la Suerte'.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors, Telecinco i La 1, per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.