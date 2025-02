Ningú esperava veure una imatge de Joaquín Sánchez a 'Fiesta' on ho ensenya tot

Després de donar-se primer a 'Ni que fuéramos', 'Festa' va robar dissabte l'exclusiva, destapant una informació que ha generat un gran enrenou sobre Joaquín Sánchez. El programa va revelar en directe que l'exfutbolista del Betis i actual presentador havia mantingut durant un temps un intercanvi de missatges pujats de to amb Claudia Bavel. Joaquín Sánchez fins i tot va arribar a proposar-li una trobada en persona a la que també va ser amant d'Iker Casilla.

Segons les proves que va desvelar 'Festa', els missatges entre Joaquín Sánchez i Claudia Bavel es remuntarien a l'any passat. En aquests intercanvis, es pot veure com l'exfutbolista intenta concertar una trobada amb la jove. El mes d'agost d'aquell mateix any, ell li va insinuar la possibilitat de veure's per prendre una copa.

Cal destacar que aquests missatges es produeixen just després de les gravacions de 'El Capitán en América'. En l'espai, que actualment està en emissió amb èxit a Antena 3, el futbolista viatja amb la seva família pels Estats Units. De fet, en l'entrega d'aquesta mateixa setmana, es va tornar a casar a Las Vegas amb la seva dona, Susana Saborido, amb la presència de les seves dues filles.

| Atresmedia

Claudia Bavel va rebutjar la proposta al·legant que ''no el coneix en persona''. No obstant això, li va confessar haver-se quedat ''amb les ganes de veure'l'', arribant a suggerir-li ''tocar-se a si mateixa''. Pel que fa al cercle proper d'ambdós, Marisa Martín Blázquez va afirmar que han optat per no pronunciar-se al respecte.

Però la controvèrsia no acaba aquí, perquè tan sols un dia després, un altre episodi ha esquitxat novament a Joaquín Sánchez. Aquesta vegada, es tracta d'una fotografia explícita d'ell celebrant després d'un partit completament nu. Una imatge que ha començat a circular ràpidament a les xarxes socials, que ha recollit en directe 'Festa', i que ha provocat tot tipus de reaccions.

| Mediaset

Els col·laboradors de 'Festa' van comentar la imatge en directe després de mostrar-la amb un pixelat peculiar sobre les seves parts íntimes: ''Heu estat molt generosos al pixelar-ho'', van bromejar tots entre rialles. Omar Suárez, sense poder contenir el riure, va assenyalar: ''Cal aclarir que estàvem sorpresos, però en realitat és sense cacauet''. Mentrestant, Ana Luque va afegir amb humor: ''Aquest cacauet no es correspon''.