El que escolta Ferit provoca les seves llàgrimes i dona un gir de 180º a 'Una nueva vida'

L'últim episodi de 'Una nueva vida' ha deixat els espectadors impactats amb la dràstica decisió de Ferit. El jove ha escoltat, sense ser vist, una conversa privada entre la seva esposa Seyran i la seva cunyada Suna. En aquesta xerrada, Seyran ha exposat els seus veritables sentiments sobre el seu matrimoni.

Les seves paraules a 'Una nueva vida' han estat contundents i han revelat la profunda desconfiança que sent cap al seu marit. "No passarà, ho sé bé, vaig buscar una solució, però no la trobo. Et agradaria passar tota la vida amb un home en el qual mai podries confiar?", ha expressat Seyran a la seva germana, sense imaginar que Ferit estava escoltant-ho tot.

Unes paraules han estat un cop demolidor per al protagonista de 'Una nueva vida'. Incapaç de contenir l'emoció, Ferit ha irromput a l'habitació entre llàgrimes i, completament destrossat, ha respost amb fermesa: "Doncs no la passis, Seyran". La tensió a l'escena ha estat palpable.

| Atresmedia

Suna, sentint el pes del moment, ha optat per marxar, deixant la parella enfrontant-se a una de les seves converses més doloroses. Ferit, profundament ferit, li ha preguntat a Seyran amb el cor a la mà: "No amago els meus sentiments per tu, he de donar la meva vida per guanyar-me la teva confiança?".

Sense embuts, ella ha estat clara en la seva resposta: no se sent capaç de confiar en ell. Aquesta confessió ha estat el punt de trencament definitiu per a Ferit, qui, entre la tristesa i la desesperança, ha pres una decisió transcendental per a tots dos. "Si no pots confiar en mi, millor que ens divorciem", ha sentenciat.

La pregunta que ara queda a l'aire és: serà aquest el final del seu matrimoni o encara hi ha esperança per a la parella?. La pròxima setmana, en el nou episodi de 'Una nueva vida', es resoldran totes les incògnites.

Recordem que, en audiències, 'Una nueva vida' va pujar i va repetir lideratge aquest diumenge 16 de febrer. La sèrie turca va assolir un 11,9% de quota, pujant +0,6 punts respecte a la setmana passada. 'Una nueva vida' va comptar amb més d'un milió de seguidors de mitjana i prop de 2,5 milions d'espectadors únics.