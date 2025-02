Gerro d'aigua freda per a Bahar després de la darrera notícia sorgida a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 24 de febrer, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Timur va intentar reconciliar-se amb Bahar de qualsevol manera i va buscar un acostament per arreglar el seu matrimoni. No obstant això, ella tenia clara la seva decisió i presenta una demanda de divorci. Bahar va dir a Timur que ja no l'estimava i va assegurar que volia una ruptura amable, però que es divorciaria costés el que costés.

Timur es va adonar que no podia salvar el seu matrimoni i va parlar amb Rengin per disculpar-se pel dany que li havia ocasionat. L'hospital va patir un incendi i havien de desallotjar-lo de forma urgent, però Bahar estava tancada en una sala i no podia sortir. La seva vida va córrer perill, mentre que Evren i Timur la van buscar amb desesperació.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar.La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Evren aconsegueix salvar Bahar i aquesta es recupera de l'accident provocat per l'incendi. A més, la resta del personal es troba fora de perill. Seren ha de revisar les gravacions de l'hospital per descobrir com es va originar l'incendi i veu com Timur i Rengin es fan un petó.

Timur descobreix que la seva mare té una relació secreta. Nevra està molt preocupada en pensar que perdrà la seva casa quan el seu fill es divorciï. Bahar i Çagla queden amb una advocada per abordar el tema del divorci i Nevra està buscant un tal Alí perquè creu que li deu una disculpa.