El moviment de Ferit que marca un abans i un després a 'Una nueva vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 19 de gener, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit i Abidin van ser amenaçats pels homes de Serter. Seyran es va reunir amb Efe i Defne per escoltar la proposta de feina. Estava molt emocionada amb el projecte, però volia pensar-ho i parlar amb la seva família.

Per la seva banda, Ferit no permetria que la seva dona acceptés i fins i tot va amenaçar a Efe perquè s'allunyés d'ella. Ferit havia deixat de respectar el seu pare i Ifakat i, a més, va advertir a Pelin que Serter era perillós i volia que tallés la seva relació amb ell. Seyran es va assabentar que Ferit seguia veient a Pelin, es va enfadar molt i van tenir una forta discussió.

| Atresmedia

'Una nueva vida' es va estrenar amb gran èxit després de situar-se com a líder i el més vist de la nit de diumenge. Va aconseguir conquerir prop de 1,2 milions de seguidors de mitjana, amb un 11,8% i 2.778.000 espectadors únics, i es va imposar a tots els seus competidors.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit munta un espectacle al mig del restaurant on està sopant Seyran i ella s'enfada molt. Serter amenaça a Pelin per seguir veient a Ferit. A més, es posa molt violent i comença a destrossar el saló de casa seva, mentre que ella plora ajupida i atemorida en un racó.

Pelin demana ajuda a Ferit perquè té por i tots dos passen la nit junts. Seyran es preocupa en veure que el seu marit no ha dormit a casa. No obstant això, la seva sorpresa és encara més gran quan el veu entrant a la mansió amb Pelin.

Ferit assegura que Pelin corre perill i l'únic lloc segur per protegir-la és casa seva. Seyran es desespera davant la situació que està vivint i corre a signar el seu contracte. Suna explica al seu pare que Seyran està patint per culpa de Ferit, així que Kazim queda amb ell per tenir una conversa, que acaba de la pitjor manera possible.