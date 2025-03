Comunicat d'Ana Garcés per als seguidors de 'La Promesa' després de la mort de Jana

La mort de Jana ja és una realitat a 'La Promesa'. A través d'una emissió especial a la tarda i prime time, la sèrie va viure aquest dimecres 19 de març el fatídic final del personatge d'Ana Garcés. És per això que, a través de les seves xarxes socials, l'actriu s'ha volgut acomiadar de tots els seguidors de 'La Promesa'.

Recordem que l'inici de la mort de Jana va començar amb un inesperat tret que la va deixar malferida. No obstant això, no va ser fins al capítol d'aquest dimecres i després de despertar breument quan el personatge d'Ana Garcés va morir. Tot i que la marquesa, Cruz, ha estat acusada formalment com la culpable, molts a 'La Promesa' creuen que es tracta d'un error i que l'assassí segueix al palau.

D'aquesta manera, Ana Garcés, a través de les seves xarxes socials, s'ha acomiadat de 'La Promesa'. "Us dic adeu amb llàgrimes als ulls i les mans al pit com a mostra d'agraïment. Aquest projecte, aquests anys de rodatge i aquest equip han estat el millor que m'ha passat i que mai vaig imaginar que m'arribaria a passar", ha escrit l'actriu.

"Tenia 23 anys quan vaig començar a la sèrie que poc després es convertiria en la meva vida durant els pròxims dos anys i mig. El que he viscut en aquesta sèrie és indescriptible. Jana ho ha estat tot per a mi", ha afegit, compartint fotografies d'aquests dos anys a 'La Promesa'.

"Estimats companys: (actors, art, maquipelu, vestuari, direcció, producció, càmera i foto, elèctrics, coaches, scripts i càsting) GRÀCIES. Heu estat un ensenyament constant, m'heu cuidat i estimat com una família. Tot el que sé fins ara us ho dec a vosaltres i tot el que vull és que la vida ens uneixi de nou. Us estimo", ha compartit Ana Garcés després del final de Jana.

A més, també ha tingut un missatge per als seus éssers estimats: "A totes les persones que m'han acompanyat tot aquest temps, eternament gràcies. Família i amics: gràcies per cuidar-me; protegir-me i confiar en mi. Heu estat un pilar fonamental".

"Gràcies per aquesta oportunitat i per haver seguit confiant en mi aquest temps. Em falten vides per tornar-vos tot el que heu fet per mi. Definitivament una part de mi es quedarà al palau de 'La Promesa' juntament amb la meva gent. Fins sempre, Jana. Gràcies Papà per aquest regal", ha conclòs Ana Garcés.