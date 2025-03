El comiat d'Arturo Sancho de Jana (Ana Garcés) després de la seva mort a 'La Promesa'

'La Promesa' s'ha trencat en el comiat de Jana, personatge interpretat per Ana Garcés. Després de rebre un tret, la protagonista ha mort tristament en braços de Manuel, personatge d'Arturo Sancho. Justament aquest ha estat un dels més afectats durant el seu funeral, que ha estat a la planta del servei.

Va ser María Fernández qui va demanar que Jana havia de ser vetllada a la planta del servei, d'on realment era part. Malgrat la inicial negativa d'Alonso, Manuel no va dubtar a fer cas a la serventa de 'La Promesa'. És per això que el vetllatori es va preparar a la planta baixa, amb Jana envoltada per tots els seus amics.

D'aquesta manera, un a un s'han anat acomiadant de Jana, personatge d'Ana Garcés. "Jana és la meva amiga i la seva força i coratge m'acompanyaran per sempre", començava Ròmul, interpretat per Joaquín Climent a 'La Promesa'. "Jana és la meva amiga i la seva generositat i bondat viuran en nosaltres", afegia Candela, personatge de Teresa Quintero.

| RTVE

"Jana és la meva amiga i va fer de l'amor pels altres bandera", eren les paraules de Teresa, personatge d'Andrea del Río. "Jana és la meva amiga i des del primer dia que la vaig veure vaig saber que era especial i no em vaig equivocar", deia Lope, interpretat per l'actor Enrique Fortún.

"Jana és la meva amiga i la meva confident i la que millor guarda els meus secrets", eren les paraules d'una molt afectada Pía, personatge de María Castro a 'La Promesa'. "Jana és la meva germana i dono gràcies a Déu per haver-la posat en el meu camí per fer-me millor", també plorava María Fernández, interpretada per Sara Molina.

Per tant, l'últim a dedicar-li unes paraules a Jana ha estat Manuel, interpretat per Arturo Sancho a 'La Promesa'. "Jana és el meu cor, és l'amor de la meva vida. Des del primer dia que la vaig veure vaig saber que era per a mi i que canviaria la meva vida per sempre. Jana, la meva vida, el meu amor...", deia, just abans de trencar-se i abandonar el funeral.