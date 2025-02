Gerro d'aigua freda per a Berta Galo just abans del gran final de 'La Moderna'

A poques setmanes de conèixer el desenllaç de ‘La Moderna’, les trames s'intensifiquen i els esdeveniments es precipiten. La ficció, basada en la novel·la de Luisa Carnés, ha collit grans èxits durant la seva trajectòria a la sobretaula de La 1. Va ser nominada a l'Emmy Internacional, va aconseguir el Premis Fical del Festival d'Almeria i l'equip de guió està nominat als Premis Alma 2025 que concedeix el Sindicat de Guionistes.

Recordem que 'La Moderna' es va estrenar al setembre de 2023 centrant les seves trames en un distingit saló de te del Madrid de 1930. El seu repartiment inicial va estar encapçalat per Helena Ezquerro, Stéphanie Magnin i Almagro San Miguel juntament amb Begoña Maestre, Carles Sanjaime, Teresa Hurtado de Ory, Berta Galo i Alba Gutiérrez, entre d'altres. La sèrie va donar un gir a les seves trames i va incorporar el passat mes de setembre un nou elenc encapçalat per Lola Marceli, Miguel Ángel Muñoz, Miguel Hermoso, Magdalena Tejado, Jesús Mosquera, Diana Palazón, Pepe Nufrio i Clara Alvarado.

Després de més de 350 capítols,el conegut saló de te de 'La Moderna' i tots els seus protagonistes es preparen per a un comiat per tot el que és alt. A la mansió Pedraza, Emiliano continua manipulant Pepita per sotmetre-la a la seva voluntat i fer-li creure que Maruja està mentalment inestable. No obstant això, Rodrigo, Paula i els cada vegada més units Iván i Mercedes estan decidits a no permetre que Emiliano se surti amb la seva.

| RTVE

Don Fermín rep la pitjor de les notícies per part del capità Dávila: han trobat el cadàver de Lázara. Desconsolat, el propietari del saló de te està disposat a tot per tal de fer justícia. Per la seva banda, les germanes Valbuena, interpretades per Berta Galo i Alba Gutiérrez, i Agustín segueixen ultimant l'últim dia de rodatge de la pel·lícula sense saber que la tragèdia s'abat sobre ells.

A més, ja s'ha destapat a Quico com l'Emmascarat de La Puerta del Sol. No obstant això, Teresa, Cañete i altres membres del personal de 'La Moderna' temen que torni a actuar i aquesta vegada la víctima sigui mortal.

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al pròxim mes de març. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes enfront de desembre.