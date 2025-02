L'inesperat desvergonyiment de Suso Álvarez a Marieta durant l'última gala de 'GH DÚO'

'GH DÚO' s'endinsa en la seva recta final. Marieta Díaz i Miguel Frigenti es van jugar ahir l'expulsió en un duel molt empatat i que va servir com a colofó final a un concurs marcat per les seves diferències. Però finalment va ser Miguel Frigenti el vuitè expulsat d'aquesta edició després de superar quatre nominacions molt complicades.

Aquest duel ha estat d'infart, ja que com era d'esperar, tots dos estaven molt igualats. Els dos concursants es trobaven a la corda fluixa i el suport amb què compten fora per demanar la seva salvació és vital. Molts realitzen autèntiques campanyes com si de política es tractés.

Això mateix ha succeït en la gala d'ahir. Quan Carlos Sobera va tancar les votacions, va mostrar un vídeo de Núa, la parella de Miguel Frigenti que finalment ha estat expulsat. El clip simulava un míting des del Congrés dels Diputats, demanant suport perquè se salvés.

No obstant això, el presentador no ha pogut fer el mateix amb Marieta. La seva parella i defensor, Suso Álvarez, no va enviar cap vídeo ni tampoc va ser capaç d'acudir al plató en una gala en què la seva nòvia es jugava l'expulsió.

| Telecinco

"Li hem dit a Suso que ens faci un vídeo per a Marieta i ens va dir que no podia fer-ho", va confirmar Carlos Sobera, retreient-li el gest al també col·laborador de la cadena. "Que cadascú tregui les seves conclusions", va afegir. Fins i tot va declarar que es devia a un problema d'agenda de Suso perquè "tenia un torneig de pàdel".

A més, d'haver estat ella l'expulsada, només s'hauria trobat al plató amb la seva mare, els exconcursants i la resta de col·laboradors. Suso va decidir no acudir i per un 14% de diferència, podria haver perdut Marieta.

Carlos Sobera va transmetre aquesta possibilitat a Marieta, de sortir i no trobar-se amb el seu nòvio al plató. La concursant es va mostrar preocupada, però va amenaçar amb anar a buscar-lo al seu domicili si hagués ocorregut aquesta situació.

Aquesta nova gala de 'GH DÚO' va liderar amb una lleugera baixada en audiències a Telecinco a un 14% i 841.000 espectadors. El reality de Telecinco, que va baixar a un 8,3% i 1.053.000 seguidors en el seu express, puja al 16,9% en majors de 65 anys.