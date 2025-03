La important decisió de Bahar que marca un gir de 180º a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 25 de març, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar va anar darrere d'Evren per demanar-li que no deixés la feina i es van acabar besant. Timur i Sureya també van ser testimonis del seu petó i es van quedar enfonsats. Aziz i Umay no van parar de pressionar la seva mare perquè creien que es mereixia ser feliç, però no amb Evren.

Bahar va decidir tallar la seva relació amb Evren perquè no podia lidiar amb tants problemes i l'oposició dels seus propis fills. Timur estava molt afectat perquè havia perdut a Bahar i es va emborratxar. En arribar a casa, va demanar a Rengin que es casessin, però l'endemà es van penedir, ja que només volia recuperar a Bahar. Timur i Evren van tornar a treballar a l'hospital.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació queaborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Timur necessita un canvi a la seva vida. Rengin està desitjant casar-se amb Timur i comença a buscar vestits de núvia. Tanmateix, Timur descobreix que Sureya va estar amb Evren i ambdós s'alien per evitar que la relació entre Bahar i Evren avanci.

Bahar no para de fugir d'Evren perquè té por i no sap si és el moment adequat perquè comencin una relació. Sureya organitza un esdeveniment de l'hospital i Rengin aprofita l'ocasió per anunciar a tots els convidats que es casarà amb Timur. D'altra banda, Seren comença a sagnar enmig de l'esdeveniment i tem pel seu embaràs.